İran Dışişleri Bakanı Arakçi: 'Çalışanlarla dolu bir banka bombalandı'
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bir banka şubesinin bombalanmasıyla ilgili olarak, ülkenin ulusal altyapısının saldırı altında olduğunu belirtti ve güçlü silahlı kuvvetlerin bu suça karşılık vereceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bir banka şubesinin çalışanlarla doluyken bombalandığını duyurarak, "Güçlü silahlı kuvvetlerimiz bu suça gerektiği şekilde karşılık verecektir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın ulusal altyapısının saldırı altında olduğunu söyledi. Son olarak ülkenin en eski bankasının bir şubesinin çalışanlarla doluyken bombalandığını aktaran Arakçi, "Buradakiler, İran yeni yılı öncesinde İranlıların sofralarında yemek olmasını sağlamak için çalışıyorlardı" dedi. Arakçi, "Güçlü silahlı kuvvetlerimiz bu suça gerektiği şekilde karşılık verecektir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
