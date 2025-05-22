İhracat destekleri eğitim programı KTO'da gerçekleştirildi

İhracat Akademisi Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi ile Erciyes Üniversitesi arasında 'Eğitim İş Birliği Protokolü' imza töreni ile İhracat Destekleri Eğitim Programı Kayseri Ticaret Odası'nda gerçekleştirildi. Bu programla; Sürdürülebilir ihracatı sağlamak, ihracatçılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak ve sektörün ihtiyaç duyduğu donanımlı iş gücünü yetiştirmek amaçlanıyor.

İş dünyasının ihracata yönelik ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek ve bu kaynağın ihracat alanında ülkemize katma değer sağlamasını temin etmek amacıyla hayata geçirilen 'İhracat Akademisi', üniversiteler ile kurduğu iş birliği ağına bir yenisini daha ekledi. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve İhracat Akademisi Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi arasında, Ticaret Bakanlığı ile Yükseköğrenim Kurulu koordinasyonunda hayata geçirilen 'İhracat Akademisi' Projesi kapsamında iş birliği protokolü Kayseri Ticaret Odası'nda imzalandı. İş birliği protokol törenine; Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Ticaret Bakanlığı daire başkanları ve akademisyenler, STK Temsilcileri ve çok sayıda iş insanı katıldı. İş birliği ile kişilerin uluslararası ticaret alanında bilgi birikimlerinin artırılması, ihracat süreçlerine dair uygulamalı bilgiler edinmeleri ve küresel pazarda daha etkin bireyler olmaları hedefleniyor.

Başkan Gülsoy: "Uluslararası ticaret alanında yetkinlik kazanma adına büyük bir fırsat"

İhracat Akademisi iş birliği protokol töreninde konuşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy; "Ticaret Bakanlığımız ve Yükseköğretim Kurulumuzun koordinasyonunda yürütülen "İhracat Akademisi" Projesi kapsamında, Ticaret Bakanlığı uzmanları, seçkin akademisyenler ve özel sektörün alanında uzman profesyonellerinden eğitim alacak olması oldukça kıymetli. Gençlerimize ve iş dünyamıza uluslararası ticaretin gerekliliklerini kazandırmak açısından İhracat akademisinin büyük bir fırsat sunacağına inanıyoruz. Kayseri'den yetişen gençlerimiz, küresel ticaretin dilini konuşabilecek, yeni pazarlara daha donanımlı adımlarla yönelebilecektir. Kayseri iş dünyası olarak biz de bu projeyi sahiplenerek, ihracat yapan firma sayımızı artırmaya, yeni ihracatçılar kazandırmaya kararlı olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu vesileyle, bu önemli projede emeği geçen başta Ticaret Bakanlığımıza, Yükseköğretim Kurulumuza, Erciyes Üniversitemize ve İhracat Akademisi Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi'ne bu vizyoner projeyi hayata geçirdikleri için yürekten teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da üniversite olarak, sadece Ar-Ge de kalmayıp, Ür-Ge süreçlerinde de topluma katkı sağlamaya devam ettiklerine dikkat çekerek; "Türkiye'de araştırma devlet üniversiteleri arasında 8. sırada yer almamız, aslında Erciyes Üniversitesi'nin şehrine yakışır bir şekilde nasıl bir kalite ve kapasiteye sahip olduğunu çok net ortaya koymaktadır. Biz de bu üniversitenin yöneticisi olarak bu bilgilere sahip bir şekilde sadece ulusal boyutta değil uluslararası boyutta da çalışmalarımıza gayretle devam ediyoruz. Sadece Ar-Ge de kalmıyoruz, Ür-Ge süreçlerinde de topluma katkı sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü ben her zaman şunu ifade ediyorum, üniversiteler bulunduğu şehrin mutlaka ticaretinde, ekonomisinde lokomotif olmaya, yeni vizyon projelerle lokomotif görev üstlenmek zorundadır diye düşünüyoruz. Bunları başardığınız sürece aslında üniversitenin teknolojik gelişimine vazgeçilmez seviyelere doğru yol alıp devam etmiş oluyoruz. Özellikle şehrimizde 46 bin öğrencisi olan Erciyes Üniversitesi'nin 3 bin 200 öğrencisinin uluslararası öğrenci olması bizim için son derece ciddi bir potansiyeli ortaya koymaktadır. Bu rakamında arttırılması için gayretlerimize devam ediyoruz. Özellikle Ticaret Bakanlığımızın bu projesinde yer almak ziyadesiyle bizleri memnun etmektedir. Özellikle ihracat akademisi boyutlarında üniversitemizin sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle güzel sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ise konuşmasında; İhracat Akademisi'ni, Yükseköğretim Kurumu ile işbirliği halinde yakın bir zamanda hayata geçirdiklerini ifade ederek; "Üniversitelerimizin akademik gücünü, bakanlığımızın ve ihracat ailemizin sektörel birikimi ve tecrübesiyle birleştirdik. İş dünyamızın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek ve bu kaynağın ihracat alanında ülkemize katma değer sağlamasını temin etmek, 'İhracat Akademisi'nin ana hedeflerini oluşturuyor" diye konuştu. Eğitim programlarında teoriyi ve pratiği bir arada ele aldıklarını belirten Bakan Yardımcısı Ağar; "Bakanlığımız yetkilileri, sektörün alanında isim yapmış temsilcileri ve üniversitelerimizin seçkin öğretim üyelerinin oluşturduğu güçlü bir kadroyla; ihracatın tüm süreçlerine hakim, donanımlı ihracatçılar yetiştiriyoruz. İhracat Akademisinin müfredatını, dış ticaretin tüm süreçlerinde - bu bilgi iş hayatında nasıl karşıma çıkar ve nasıl kullanabilirim- mantığıyla ele aldık. Bu kapsamda; ihracatta pazar araştırması yöntemleri ve stratejilerinden ihracat mevzuatına, uluslararası pazarlama ve markalaşmadan gümrük uygulamalarına, ihracatın finansmanından ödeme ve teslim şekillerine kadar her konunun titizlikle dahil edildiği ihracat derslerinin yanı sıra e-ihracat, devlet destekleri, Dahilde İşleme Rejimi ve Destek Yönetim Sistemine yönelik konuları derslerimizde ele alıyoruz. İhracat Akademisi mezunlarına verilen bakanlığımız, Yükseköğretim Kurulu ve ilgili üniversitelerimizin logolarını taşıyan sertifikalar, katılımcıları profesyonel hayatlarında daha da ön plana çıkaracaktır. Mezunlarımızın, özel sektörde staj ve istihdam imkanlarının kolaylaştırılması noktasında ise çalışmalarımıza devam ediyoruz. İhracat ekosistemimizin insan kaynağı alt yapısını güçlendirecek ve yeni ihracatçılar kazandıracak İhracat Akademisi bizlere; yeni pazarların, yeni ihraç ürünlerin, kısacası yeni başarıların kapısını aralayacak. Bu ülkenin gençlerine ve insan kaynağının potansiyeline güveniyoruz. İhracat Akademisi, işte bu potansiyeli gerçeğe dönüştürmek, ihracat ailemizin niteliğini ve kapasitesini daha da geliştirmek amacıyla hayata geçirildi. Bu akademiye sahip çıkmak ve onu büyüterek sektörlerimize daha faydalı hale getirmek de; en az bizlerin olduğu kadar sizlerin de sorumluluğunda" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, protokolü imzaladı. İş birliği protokol töreni, toplu fotoğraf çekimi ve eğitim seminerleri ile sona erdi. - KAYSERİ