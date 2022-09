Iğdır haber... Iğdır'da Ekmek ve Simide Zam Geldi

Iğdır'da ekmeğe ve simide zam geldi. Iğdır'da 200 gram ekmek ve simidin fiyatı 4 lira oldu. Iğdırlı bir fırıncı, "Öyle herkes ekmek alıp askıya ekmek atamaz. Eskiden 100 kişi para verip ekmek atıyordu. Şimdi 50 kişide bir kişi veya iki kişi, askıda ekmeğe bir veya iki tane alıp asıyor" dedi.

Iğdır'da fırınlarda daha önce 3,50 TL olan 200 gram ekmek, 4 TL'den satılmaya başlandı. Bu arada ekmeğe gelen zamlar nedeniyle askıda ekmek sayısı da azaldı. Eskiden fırınların önüne konulan askılara 20-30 ekmek asılırken şimdi 2-3 tane ancak asılıyor. Durumu iyi olan vatandaş, askıda ekmeğe ekmek alıp bırakamıyor. Bu azalma, fakir vatandaşları zora soktu.

"ALIŞTIRDILAR VATANDAŞI. VATANDAŞ EKMEĞİNİ ALIP GİDİYOR"

Iğdırlı bir fırıncı, "3,5 TL'ye satıyorduk, 4 lira oldu, 200 gram ekmek. Simit 4 lira. Zammı biz yapmıyoruz ki bunu unculara sorun. Devlet yetkilileri bunu görmüyorsa biz ne yapalım? Bir çuval un 600 lira. Nasıl olacak? Elektrik, doğal gaz, 15-20 milyar (bin lirayı kastediyor). Millet, çaresizlikten işi de bırakamıyor. Vatandaş alışmış artık. Alıştırdılar vatandaşı. Vatandaş ekmeğini alıp gidiyor. Vatandaşın alım gücü azalmış bayağı. Dört alan üç, üç alan iki alıyor. Her gün geri gidiyor, ileri gittiği yok. Kimse bu işten ne randıman alıyor ne de para kazanıyor" dedi.

"HERKES EKMEK ALIP ASKIYA EKMEK ATAMAZ"

Zamların ardından askıya bırakılan ekmek sayısının da azaldığını belirten fırıncı, şunları söyledi:

"Öyle herkes ekmek alıp askıya ekmek atamaz. Eskiden 100 kişi para verip ekmek atıyordu. Şimdi 50 kişide bir kişi veya iki kişi, askıda ekmeğe bir veya iki tane alıp asıyor. Çünkü alım güçleri yok insanların, vatandaşların. Bak düşün; doğal gaz, elektrik, bunların fiyatları çok artmış. Biz elektrik parasına bakıyorduk, siz geldiniz, 16 bin elektrik faturası gelmiş. O da sadece hamur makinesi çalışıyor. İki ekmek parası 8 lira. Her şey pahalı, gider çok. Girdi maliyetlerini hesapladığında bu işin altından çıkamıyorsun. Devlet yetkilileri buna önlem, çare bulamazsa biz ne yapalım, gece gündüz çalışıyoruz."

"EMEKLİNİN PARASI SABİT AMA HER ŞEYE GÜNDE ZAM GELİYOR"

Iğdırlı bir vatandaş ise "Geçen günlerde ekmek 3,5 liraydı, şimdi 4 lira. 4 lira olunca almak çok zorlaşıyor. Gelir az, gider fazla. Şu gördüğünüz askıya ekmek alıp asıyorduk, şimdi alamaz olduk. Mümkün değil. Çok sıkıntı çekiyoruz. Böyle olmaz. Her şeye zam, her şeye zam. Fırıncılar da zammı yapıyorlar, yapabildikleri kadar. Ne yapacağımız bilmiyoruz. Allah yardım etsin dar gelirliye. Günde 6-7 ekmek alıyoruz. Ben emekliyim. Emeklinin parası sabit ama her şeye günde zam geliyor. Çok sıkıntı. Geçim çok zorlaştı. Öğrenci okula gidiyor, okutamıyorsun. Çok sıkıntılı. Her şeye zam, zam. Ne olacağı belli değil, inşallah iyi olur sonumuz" diye konuştu.