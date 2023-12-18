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Iğdır'da Kar Yağışı Nedeniyle 47 Köy Yolu Kapandı

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Iğdır'da dün meydana gelen kar yağışı nedeniyle 47 köy yolu kapandı. Iğdır merkeze bağlı 9 köyde okullar bir gün süre ile tatil edildi. Doğubayazıt- Iğdır arası Pamuk geçidi mevkiinde yoğun kar yağışı trafikte aksamalara yol açtı. Sürücüler zor anlar yaşadılar.

SERDAR ÜNSAL

Iğdır'da dün meydana gelen kar yağışı nedeniyle 47 köy yolu kapandı. Iğdır merkeze bağlı 9 köyde okullar bir gün süre ile tatil edildi. Doğubayazıt- Iğdır arası Pamuk geçidi mevkiinde yoğun kar  yağışı trafikte aksamalara yol açtı. Sürücüler zor anlar yaşadılar.

Iğdır'da dün akşam üstü başlayan kar yağışı şehir merkezinde tutmazken dağlar ve köylerde etkili oldu. Ağrı dağı, Zor dağları, Alagöz dağları eteklerine kadar beyaza büründü. 47 köy yolu 205 kilometrekarelik alanda yollar kardan kapandı. Köy Hizmetleri ekipleri kapalı koy yollarını açmaya başladılar.

Kaynak: ANKA / Yerel

Doğubeyazıt Iğdır Haberler

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