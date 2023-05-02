Iğdır'da kan davalı aileler barıştırıldı

Iğdır'ın Aralık ilçesinde aralarında akan davası olan iki aile Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim ile kanaat önderlerinin araya girmesiyle barıştırıldı.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde aralarında akan davası olan iki aile Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim ile kanaat önderlerinin araya girmesiyle barıştırıldı.

Iğdır'ın Aralık ilçesi Gödekli köyünde Aras ile Keşan aileleri arasında 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgayla başlayan kan davasının çözümü için Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim ile kanaat önderleri devreye girdi. Aileler ile yapılan görüşme sonucunda ailelerin barış yapması için sonuç alındı. Bu çerçevede Gödekli köyünde barış yemeği düzenlendi. Aileler, yapılan barışa sadık kalacaklarına ve kan davasının son bulduğuna yemin edip Kur'an-ı Kerim'in altından geçti. Daha sonra iki aile bireyleri sırayla tokalaşıp helalleşti.

Programa, Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Aralık Kaymakamı Fatih Özcan, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - IĞDIR