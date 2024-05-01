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Iğdır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

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Iğdır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Konfederasyon, sendika üyeleri, işçiler ve bazı siyasi partiler Zübeyde Hanım Bulvarı'nda toplandı. Eğitim Sen Iğdır Şubesi Başkanı Efe Tabak, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırıldığı bir ülke istediklerini belirtti.

Iğdır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla konfederasyon, sendika üyeleri, işçiler ve bazı siyasi partiler Zübeyde Hanım Bulvarı'nda toplandı. Etkinliklerde bir konuşma yapan Eğitim Sen Iğdır Şubesi Başkanı Efe Tabak, "Bizler kimsenin kimliğinden, inancından, cinsiyetinden dolayı haksızlığa uğramadığı; düşünmenin, düşünmeyi ifade etmenin cezalandırılmadığı, kadınlara yönelik cinayet, şiddet, taciz ve tecavüzlerin son bulduğu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırıldığı bir ülke istiyoruz" dedi. Program daha sonra davul zurna eşliğinde çekilen halaylar ile devam etti. Konserin ardından kalabalık sessizce dağıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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