İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Çankırı'da ziyaretlerde bulundu - Haberler

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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Çankırı'da ziyaretlerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Çankırı'da ziyaretlerde bulundu

Çankırı'ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bir dizi ziyarette bulundu.

Çankırı'ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bir dizi ziyarette bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bir dizi ziyarette bulunmak için Çankırı'ya geldi. Çataklı'nın Çankırı'daki ilk durağı, Çankırı Karatekin Üniversitesi oldu. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ile birlikte Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi'yi makamında ziyaret eden Çataklı, Çankırı Karatekin Üniversitesi hakkında bilgi aldı.

Çataklı, daha sonra Çankırı Şehit Uhud Kadir Işık Gençlik Merkezi önünde gençlik liderlerine yönelik iftar programına katıldı. İftar programında gençlerle sohbet eden Çataklı, daha sonra Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'i ziyaret etti. - ÇANKIRI

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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