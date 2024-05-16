Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi'nden Geleneksel Lokma Hayrı
Kütahya'nın Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi personelinin katkılarıyla geleneksel lokma hayrı düzenlendi. Hastane bahçesinde kurulan stantta yaklaşık 3 bin kişiye lokma ikramında bulunuldu. Hastane yetkilileri, düzenledikleri ve geleneksel hale getirdikleri lokma hayrının hastane personelinin maddi ve manevi destekleriyle gerçekleştiğini belirttiler.
Kütahya'nın Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi personelinin katkılarıyla geleneksel lokma hayrı düzenlendi.
Hastane bahçesinde kurulan stantta yaklaşık 3 bin kişiye lokma ikramında bulunuldu. Hastane yetkilileri, düzenledikleri ve geleneksel hale getirdikleri lokma hayrının hastane personelinin maddi ve manevi destekleriyle gerçekleştiğini belirttiler. - KÜTAHYA