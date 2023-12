VEDAŞ, Malazgirt'teki öğrencilere kışlık elbise hediye etti

"Her Mevsim Tebessüm" sosyal sorumluluk projesi kapsamında köy ve mezra okullarına ziyaretlerini sürdüren VEDAŞ, Muş'un Malazgirt ilçesi Aynalıhoca köyünde eğitim gören öğrencilerle buluşarak kendilerine bot ve mont gibi kışlık elbise hediye etti.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren VEDAŞ, "Her Mevsim Tebessüm" isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında; köy ve mezra okullarını ziyaret ederek öğrencilere kışlık elbise hediyesinde bulunuyor. Köy ve mezra okullarına yapılan ziyaretler hakkında açıklama yapan VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar; "Şirketimizin yıllardır sürdürdüğü 'Her Mevsim Tebessüm' isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında Malazgirt ilçemize bağlı Aynalıhoca köyündeki okulu ziyaret ettik. Küçük kardeşlerimizle buluşarak minik yüzlerde tebessüm olmaya gayret ettiğimiz güzel bir etkinlik oldu. Her biri pırıl pırıl, neşe ve enerji dolu kardeşlerimizle bir gün geçirmek bizler için ayrıca bir mutluluktu. Öğrencilerimize yaşamları boyunca başarı ve mutluluk dilerken, bizleri misafir eden kıymetli öğretmenlerimize de teşekkürlerimi sunarım" dedi. - MUŞ