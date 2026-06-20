Haziran sonunda Erciyes'te kayak keyfi

Türkiye'nin güney sahillerinde vatandaşlar deniz ve kumun tadını çıkarırken, Kayseri'de kayakseverler haziran ayının son günlerinde Erciyes'in karla kaplı yamaçlarında kayak yapmanın heyecanını yaşadı.

Türkiye'nin birçok noktasında yaz sıcakları etkisini gösterirken, Kayseri'de sıra dışı bir manzara yaşandı. Kayak severler Mert Değirmenci, Osman Demir, Mete Canlı ve Mustafa Çakıcı, Erciyes Dağı'nın Çobanini mevkii sol sırt bölgesinde bulunan kar örtüsüne ulaşarak kayak yaptı. Kısa bir yürüyüşün ardından yaklaşık 3 kilometrelik pistte kayak yapma fırsatı bulan sporcular, haziran ayının sonuna yaklaşılmasına rağmen kar kalitesinin oldukça iyi olduğunu ifade etti. Kayak eğitmeni Mert Değirmenci, Erciyes'te halen kayak yapılabiliyor olmasının büyük bir ayrıcalık olduğunu belirterek, "Karın kalitesi son derece iyi. Yaz aylarında Türkiye'de kayak yapılabilen nadir noktalardan biri Erciyes. Bu sporu yapanlar için burada kayak yapabilmek gerçekten çok önemli ve keyif verici" dedi.

Türkiye'nin güney sahillerinde tatilciler deniz sezonunun tadını çıkarırken, Erciyes'in yüksek kesimlerinde kayak yapılabilmesi dikkat çekti. Erciyes, haziran ayı sonunda da kayak imkanı sunarak doğa ve spor tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı