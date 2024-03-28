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Hayata Anlam Katanlar Derneği Ramazan'da İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım Etti

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Samsun merkezli Hayata Anlam Katanlar Derneği, bu Ramazan'da da ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzattı.

Koordinatörü oldukları Sosyal Yardımlaşma Platformu(SOYAP) üyeleri ile kurdukları iftar çadırında her gün 650 kişiye iftarda sıcak yemek dağıttıklarını belirten derneğin başkanı Murat Değirmenci, Ramazan ayı faaliyetleri hakkında konuşarak, "Her sene olduğu gibi bu yıl da Samsun'daki ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarımızı artırarak devam ettik. Samsun Panorama Müzesi önünde kurduğumuz iftar çadırı ile her gün 650 kişiye üç çeşit sıcak yemek dağıtıyoruz. Yardım yapmanın yanı sıra Ramazan sevincini yaşatmak için teravih çıkışları cemaatimize ikramlarda bulunup, namaza gelen çocuklarımıza ise hediyeler veriyoruz. Samsun bizim şehrimiz, Samsun halkına hizmetlerimiz artarak devam edecek" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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