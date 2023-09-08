Havran'da 100 kişi meydanda harmandalı oynadı

Balıkesir'in Havran ilçesi düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını düzenlenen törenler ile kutladı. Kutlamalarda cumhuriyetin 100. yılında 100 kişi harmandalı oynadı.

Havran ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları Atatürk Abidesine çelenklerin sunulması ile başladı. Kortej askeri bando eşliğinde kutlamaların yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na kadar yürüdü. Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Mehteran konserinin ardından cumhuriyetin 100. Yılında 100 kişiyle harmandalı zeybek oynandı. Harmandalına Havran Kaymakamı Enver Özderin, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, esnaflar ve vatandaşlar katıldı. Gösteri büyük beğeni ile izlendi.

Daha sonra Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından yabancı halk dansları gruplarının gösterileri yer aldı. Havran Belediyespor ekiplerinin gösterileri sonrasında askeri bando eşliğinde resmi geçit töreni gerçekleştirildi. - BALIKESİR