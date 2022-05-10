Havran Belediyesi'nden kültür gezisi

HAVRAN, BALIKESİR (İHA) - Havran Belediyesi mahalle muhtarları ile birlikte kültür şehri Amasya iline gezi düzenledi.

Tarihi, kültürel ve turizm alanında yapılan çalışmaları yerinde görüp, Havran ilçesine katkı sağlaması açısından yapılan geziye mahalle muhtarları, Havran Belediye Başkan Yardımcısı Melih Marangoz ve Muhtarlar İşleri Müdürü İlkay Hasançufadaroğlu katıldı. Muhtarlar bölgenin tarihi ve turistik altyapısın yakında görme ve tanıma imkanı buldular. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel