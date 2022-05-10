Havran Belediyesi'nden kültür gezisi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Havran Belediyesi'nden kültür gezisi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Havran Belediyesi'nden kültür gezisi

Havran Belediyesi mahalle muhtarları ile birlikte kültür şehri Amasya iline gezi düzenledi.

HAVRAN, BALIKESİR (İHA) - Havran Belediyesi mahalle muhtarları ile birlikte kültür şehri Amasya iline gezi düzenledi.

Tarihi, kültürel ve turizm alanında yapılan çalışmaları yerinde görüp, Havran ilçesine katkı sağlaması açısından yapılan geziye mahalle muhtarları, Havran Belediye Başkan Yardımcısı Melih Marangoz ve Muhtarlar İşleri Müdürü İlkay Hasançufadaroğlu katıldı. Muhtarlar bölgenin tarihi ve turistik altyapısın yakında görme ve tanıma imkanı buldular. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Turizm, Amasya, Havran, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title