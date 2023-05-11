Üye Girişi
Haberi Paylaş
Havaalanında sandıklar doluyor

Havaalanında sandıklar doluyor

Yerel Haberler

14 Mayıs seçimleri öncesinde havaalanında kurulan sandıklarda şimdiye kadar 5 bine yakın gurbetçi vatandaş oy kullanma işlemini gerçekleştirdi.

14 Mayıs seçimleri öncesinde havaalanında kurulan sandıklarda şimdiye kadar 5 bine yakın gurbetçi vatandaş oy kullanma işlemini gerçekleştirdi.

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri seçimleri öncesinde gurbetçi vatandaşlar 27 Nisan'da Erkilet Havaalanı'nda kurulan sandıklarda oy kullanma işlemlerine başlamıştı. Gurbetçilerin yoğun ilgi gösterdiği sandıklarda, geçen 14 günde 5 bine yakın vatandaşın oy kullandığı öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

14 Mayıs Erkilet Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title