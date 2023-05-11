Havaalanında sandıklar doluyor
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14 Mayıs seçimleri öncesinde havaalanında kurulan sandıklarda şimdiye kadar 5 bine yakın gurbetçi vatandaş oy kullanma işlemini gerçekleştirdi.
14 Mayıs seçimleri öncesinde havaalanında kurulan sandıklarda şimdiye kadar 5 bine yakın gurbetçi vatandaş oy kullanma işlemini gerçekleştirdi.
14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri seçimleri öncesinde gurbetçi vatandaşlar 27 Nisan'da Erkilet Havaalanı'nda kurulan sandıklarda oy kullanma işlemlerine başlamıştı. Gurbetçilerin yoğun ilgi gösterdiği sandıklarda, geçen 14 günde 5 bine yakın vatandaşın oy kullandığı öğrenildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel