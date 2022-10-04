Hatay haber: Hatay Büyükşehir'den Kırsal Kalkınma Hedefli Eğitimler

Hatay haberi... Hatay Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık ile ilgilenen vatandaşlar için eğitim programları hazırladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık ile ilgilenen vatandaşlar için eğitim programları hazırladı.

Tohum, fide ve gübre destekleriyle kırsal kalkınma hedefli çalışmalarını sürdüren HBB, geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlayan vatandaşlara eğitim vermeye başladı.

HBB'nin düzenlediği eğitim programları ile alanında uzman öğretim üyeleri, tarım ekonomisi, arıcılık ve gıda konularında vatandaşları bilinçlendirecek.

EĞİTİMLER, 6 EKİM'DE BAŞLIYOR

Arıcılık eğitimleri kapsamında arı yetiştiriciliği, bakım ve besleme; arıcılıkta mevsimsel işler; gezginci arıcılık, flora ve ballı bitkiler; arıcılık hastalık ve zararları konular Doç. Dr. Aziz Gül tarafından 6 Ekim'de Payas'ta ele alınacak.

Tarım ekonomisi eğitimlerinde Doç. Dr. Oğuz Parlakay, tarım ürünlerinin pazarlanmasında yeni yaklaşımları 7 Ekim'de, Arsuz ve Erzin'de üreticilerle paylaşacak.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Didin de gıda eğitimleri başlığında, gıda güvenliği ve güvenirliğinden geleneksel gıdaların üretimine kadar çok sayıda içeriği 10 Ekim'de, Antakya'da üreticilere sunacak.

Eğitimlerin tamamı ücretsiz ve herkese açık olacak. Vatandaşlar eğitimlerin tarih ve yer bilgisine, HBB'nin resmi İnternet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek.