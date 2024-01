Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Otluca köyünde incelemelerde bulundu

Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, vatandaşların yol genişletme ve asfalt talebi üzerine Otluca köyü Tümsek mezrasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Mezradaki yol sorununu yerinde inceleyen Karadağ, daha sonra vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, mezra yolunun bir an önce genişletilmesi yönünde ilgililere talimat vererek vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi istedi. Her zaman halkın yanında olduklarını, daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşması için imkanlar dahilinde ellerinden geleni yaptıklarını belirten Karadağ, yol genişletme çalışmalarının bir an önce başlatılması için mezrada yaşayan vatandaşlardan il özel idaresi ekiplerine yardımcı olmalarını istedi. - HAKKARİ