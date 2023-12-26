Hakkari Vali Yardımcısı Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, vatandaşla devlet arasında köprü görevi gören muhtarlarla sık sık bir araya gelmeye özen gösterdiklerini söyledi.

Vali Yardımcısı Karadağ, görüşme talebinde bulunan köy muhtarlarıyla bir araya geldi. İl Özel İdaresinde gerçekleştirilen görüşmeye katılım sağlayan muhtarlar, Vali Yardımcısı Karadağ'a köylerindeki içme suyu, sulama kanalı sorunu ile yol ve asfalt çalışmaları başta olmak üzere vatandaşların istek ve taleplerini ilettiler.

Çözüm odaklı olarak köyler için yapılabileceklerin görüşüldüğü toplantıda Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, vatandaşla devlet arasında köprü görevi gören muhtarlarla sık sık bir araya gelmeye özen gösterdiklerini söyledi. Karadağ, amaçlarının muhtarlarla işbirliği içerisinde koordineli olarak çalışarak köylerdeki sorunları en hızlı şekilde çözüme kavuşturmak olduğunu ifade etti.

Talep ve ihtiyaçları not alan Karadağ, sorunların imkanlar dahilinde çözümü konusunda ilgili şube müdürlerine talimat verdi. - HAKKARİ