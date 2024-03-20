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Hakkari Kaymakamı Mehmetçikle İftarını Açtı

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Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Köprülü Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görev yapan jandarma ile birlikte iftarını açtı. Kaymakam Kumcu, Mehmetçikle birlikte karavanadan yemeklerini alarak iftarını açtı.

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Köprülü Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görev yapan kahraman jandarma ile birlikte iftarını açtı.

İftar yemeğinde konuşan Kaymakam Mert Kumcu, "Bölgedeki huzur ve güvenlik için gece gündüz demeden çalışan Mehmetçiğimize minnettarız. Allah onların ayağına taş değdirmesin" dedi.

Daha sonra Kaymakam Kumcu, Mehmetçikle birlikte karavanadan yemeklerini alarak iftarını açtı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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