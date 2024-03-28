Hakkari'de 2.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde 2.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Aylardır bölgede sık sık depremler meydana gelirken, yer bilimcileri tarafından Hakkari'de 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem beklendiği de belirtiliyor.

Depremin, AFAD verilerine göre, saat 20.22'de merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Dağlıca köyünde olduğu ve yerin 7,0 kilometre derinliğinde 2.2 büyüklüğünde meydana geldiği, depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi. - HAKKARİ