HAK-İŞ ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Gençlik Farkında Proje Fikri Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Hak İşçi Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi iş birliğinde 7.'si düzenlenen "Gençlik Farkında Proje Fikri Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu.

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından bu yıl 7.'si "Gençlik Bakış Açısıyla Türkiye Yüzyılında Emek ve Gelecek" sloganıyla düzenlenen "Gençlik Farkında Proje Fikri Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu. HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ve davetliler katıldı.

"Akademi ile daha sıkı çalışmak istiyoruz"

Yedincisi düzenlenen proje ile gençlere alan açmaya çalıştıklarını belirten HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Arslan, "Onuncusunda en azından bir uluslararası düşünebiliriz. Önümüzdeki yıl için tabii ki ASBÜ'yle beraber bu süreci gerçekleştireceğiz. Daha önceden farklı üniversitelerimizde yaptık. Bu seneki katılımdan mutluyuz. Tabii daha fazlasını bekliyorduk açıkçası. Yine de 26 üniversitenin dekanlıklarından, lisans, ön lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin projeye katılımı bizi heyecanlandırıyor. Biz akademi ile daha sıkı çalışmak istiyoruz. Örnek olarak burayı amfi olarak tahsis edebiliriz. Burada ortak, bazı hocalarımız gelip burada derslerini anlatabilir. Sizin üniversitenize çalışma ekonomisi bölümlerinde eğer ihtiyaç görürse biz gidelim. Çalışma hayatıyla ilgili, sendikal hayatla ilgili, endüstri ilişkiler sistemimizle ilgili öğrencilerimize bizim bakış açımızdan onlara bunu anlatalım. Yani ilişkilerimiz sadece formel bir protokol ilişki değil, doğrudan öğrencilere ve sendika mensuplarına da taşıyabileceğimiz bir modele ihtiyacımız var. Çünkü biz üniversite-sendika ilişkisinin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından projede dereceye giren öğrencilere, HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Arslan ve ASBÜ Rektörü Arıcan tarafından ödülleri takdim edildi. - ANKARA