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Güvercinlerin arasında yapılan besleme görenleri gülümsetti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Güvercinlerin arasında yapılan besleme görenleri gülümsetti

Eskişehir'de onlarca güvercinin arasında besleme yapan bir vatandaş renkli görüntüler oluşturdu.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de onlarca güvercinin arasında besleme yapan bir vatandaş renkli görüntüler oluşturdu.

Güneşli havanın etkili olduğu Eskişehir kent merkezinde, yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için duyarlı vatandaşlar tarafından besleme yapılıyor. Sıcaklıkların sıfırın altına düştüğü gece saatlerinden sonra etkisini gösteren güneşli hava, hayvanların da belli yerlerde toplanarak yiyecek arayışına girmesine neden oldu. Kentin en işlek yerlerinden biri olarak bilinen Köprübaşı Caddesi'nde bir araya gelen onlarca güvencinin arasına giren bir vatandaş dikkat çekti. Güvercinlerin aç kalmaması için besleme yapan duyarlı vatandaş, hem görenlerin takdirini topladı hem de renkli sahnelerin yaşanmasına sebep oldu. Çevrede yaşayanlar ise güvercinlerin güneşli havalarda bu alanı doldurduğunu ve yiyecek bulmak için beklediğini vurguladı. - ESKİŞEHİR

Güvercinlerin arasında yapılan besleme görenleri gülümsetti

Güvercinlerin arasında yapılan besleme görenleri gülümsetti

Güvercinlerin arasında yapılan besleme görenleri gülümsetti

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir, Güneşli, Yerel, Haberler

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