Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güroymak'ta depremzedeler için mobil tuvaletler üretiliyor

Yerel Haberler

Güroymak'ta depremzedeler için mobil tuvaletler üretiliyor

Bitlis'in Güroymak Belediyesi ve Güroymak Kaymakamlığının destekleri ile depremzedeler için mobil tuvaletler üretiliyor.

Bitlis'in Güroymak Belediyesi ve Güroymak Kaymakamlığının destekleri ile depremzedeler için mobil tuvaletler üretiliyor.

Güroymak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tuvalet üretimine başlanan mobil tuvaletler kısa sürede tamamlanarak deprem bölgesine gönderilecek. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından yaraların sarılması için tüm yurtta olduğu gibi Güroymak'ta da seferberlik ilan edildi. Bölgedeki ihtiyaçların giderilmesi için ilk dakikadan itibaren harekete geçen Güroymak Belediyesi ve İlçe Kaymakamlığı bir ihtiyacı daha gidermek için çalışmalara başladı. Öncelikli ihtiyaçlardan olan mobil tuvaletlerin üretimine başlandı.

Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, "Deprem bölgesine gönderilmek üzere sipariş verilen Mobil tuvaletler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde üretmeye başladık. İlk sevkiyat yarın başlayacak" dedi. - BİTLİS

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Güroymak Deprem Bitlis Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title