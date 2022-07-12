Günübirlik gezi tekneciliği risk altında

Deniz turizmi alanında çalışmalar yapan Dr. Neslihan Paker, 'Günübirlik Gezi Tekneciliği' üzerine yaptığı araştırma hakkında açıklamalarda bulundu. "Günübirlik gezi tekneciliğinin ekonomik sürdürülebilirliğine dair sektörde ciddi bir kaygı başladı" diyen Paker, "Müşterilerin yaşadığı ekonomik güçlükler nedeniyle hizmet talebinin azalması ve dolayısıyla yaşanan kazanç kayıpları sektörde ayakta kalmayı tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

Deniz turizmi alanında uzman Dr. Neslihan Paker, 'Günübirlik Gezi Tekneciliği' üzerine Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Serim Paker ile birlikte devam ettirdikleri bilimsel araştırma projesinin detaylarını paylaştı. Günübirlik teknelerin özellikle yurtdışı bağlantılı teknik parçaların tedariği konusunda yaşadıkları güçlüklerin maliyetleri artırdığını ifade eden Paker, "İşletmeler tur fiyatlarının artması dışında bir seçenek göremiyor. Müşterilerin fiyata karşı hassasiyetini dikkate aldıklarında ise karamsarlar. Kayıt dışı çalışan tekneler pazardaki haksız rekabeti artırarak sektörün yaşadığı güçlükleri ise daha hissedilir kılıyor. Ekonomik riskler bir yana, sektörde zaten tecrübeli ve nitelikli çalışan istihdamı zor" diye konuştu.

"Büyük tekneler problem yaşamaya devam edecek"

Özellikle orta gelirli yerli müşteri grubunda ekonomik sebepler dolayısıyla bir kayıp beklendiğini belirten İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Lojistik Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Paker, "Özel günübirlik tekne turunun pandemi dolayısıyla büyüyen pazar diliminin ise varlığını sürdüreceği düşünülüyor. Kitle turizminin yaygın olduğu Antalya bölgesi gibi pazarlarda büyük teknelere talebin baki kalacağı ancak diğer bölgelerde büyük teknelerin problem yaşamaya devam edeceği öngörülüyor" dedi.

"Belirli bir ekonomik seviyenin altındaki kesim için oldukça güçleşecek"

Paker açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bazı tekne sahipleri küçük gruplarla tur yapmanın aslında kendileri için daha uygun bir seçenek olduğunu düşünüyor. Ancak bu durumda ürünün kişi başına fiyatı yükseleceği için, hizmetin ekonomik olarak ulaşılabilirliği belirli bir ekonomik seviyenin altındaki kesim için oldukça güçleşecek. Ayrıca kapasitesini tam kullanamayan büyük teknelerin nasıl hayatta kalacağı da bir soru işareti." - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel