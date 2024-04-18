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Gümüşhane'de Koyun ve Köpeğin Mücadelesi Gülümsetti

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Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yaşayan Adil Bilgin'in 'Pamuk' isimli koyunu ve 'Boncuk' isimli köpeğinin kıyasıya mücadeleye sahne olan oyunları izleyenleri gülümsetti. Birlikte büyüyen ve her anı birlikte paylaşan koyun ile köpeğin oyunları, Adil Bilgin tarafından kayda alındı.

Gümüşhane'de yaşayan Adil Bilgin'in 'Pamuk' isimli koyunu ve 'Boncuk' isimli köpeğinin kıyasıya mücadeleye sahne olan oyunları izleyenleri gülümsetti.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Adil Bilgin'in 'Pamuk' isimli koyunu ile 'Boncuk' isimli köpeği doğdukları andan bugüne kadar arkadaş olarak büyüdü. Birlikte büyüyen ve bu süreçte her anı birlikte paylaşan koyun ile köpeğin birbirleriyle oyunları ise kıyasıya mücadeleye sahne olurken, o neşeli anlar Adil Bilgin tarafından kayda alındı. Koyunun oyun için kendisine saldıran köpeği yeri eşeleyerek ve toslayarak uzaklaştırma çabası izleyenleri gülümsetti.

Birlikte büyüdükleri için hayvanların sürekli birlikte olduklarını söyleyen Adil Bilgin (68) "Onlar 1 yıldır birlikteler aynı yaştalar. Beraber büyüdükleri için de her türlü oyunu birbirleriyle paylaşıyorlar, birbirlerini kırmadan. Köpek üzerine atladığında mecburen o da ona karşılık veriyor ama ayağıyla yeri eşiyor, toslamaya çalışıyor, 'Ben senden büyüğüm benden kork' diyor. Birbirlerine çok yakınlar iki kardeş gibi büyüdüler o nedenle bambaşka bir güzellikleri var" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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