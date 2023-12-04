Gümüşhane'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı

Gümüşhane'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı. Renkli görüntülere sahne olan program katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan program, Gümüşhane Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa katılan Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever ve protokol üyeleri, ilk olarak fuaye alanında özel gereksinimli bireyler tarafından hazırlanan sergiyi ziyaret ederek, hatıra fotoğrafı çekildi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kuruma ait Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile özel eğitim okullarında eğitim gören özel gereksinimli bireyler tarafından İstiklal Marşı'nın ezbere okunması ve Türk bayrağının açılmasıyla sürdü. Özel eğitim öğrencisi tarafından Kur'an okunarak başlayan etkinlik, kum gösterisi eşliğinde kıymetli Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun anılması, dans gösterisi, sinema ve Türk müziğine değer katmış kişilerin canlandırılması, müzik dinletisi ile devam etti. Gösteriler davetlilerden tam not alırken, salonu dolduran protokol üyeleri ve vatandaşlar özel gereksinimli öğrencilere alkışlarla destek oldu.

Programda konuşan Gümüşhane Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Dilek Tokmak, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, aile ve kadın hizmetlerinden çocuk hizmetlerine, engelli ve yaşlı hizmetlerinden toplumun tüm kesimine uzanan hizmetler üretirken şehit yakınları ve gazilerimiz için sunduğumuz hizmetler göğsümüzün şeref nişanesidir. Alo 183 hattı ve acil müdahale ekiplerimizle 7 gün 24 saat hizmet vermeye hazır bulunmaktayız. Bununla birlikte ASDEP saha ekiplerimizle arz odaklı hizmetler de sunulmaktadır. Engellilik alanında ise tüm hizmetlerimizde olduğu gibi önceliğimiz aile odaklı hizmetler kapsamında engelli evde bakım hizmetimizle bakıma muhtaç vatandaşlarımızın ailesi yanında bakımını desteklerken, ilimizde özel olarak kurduğumuz VEFA Evde Bakıma Destek Hizmetimiz ile de evinde yalnız yaşayan engeli ve yaşlı bireylerimizin temizlik, yemek, tamir bakım, sağlık ve psiko-sosyal destek hizmetleri ile de ihtiyaçlarını karşılamaktayız" dedi. - GÜMÜŞHANE