Göçerlerin 6 günlük zorlu yolculuğu

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinde 300 koyunla yola çıkan göçerler, 6 gün sonra Yüksekova'ya ulaştı.

Derecik ilçesinde kış boyunca hayvanlarına bakan göçerler, ilkbaharın başlamasıyla Yüksekova'ya doğru yol aldı. 2 bin 500 rakımlı Doski Vadisi'ne doğru yol alan göçerlerin 300 koyunla karayolundaki yolculuğu ise güzel görüntüler oluşturdu.

6 günde Yüksekova'ya ulaştıklarını belirten Hamit Alkan, "Biz Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinden geliyoruz. 6 gündür yoldayız. Şimdi biraz dinleyip Doski Vasi'nde bulunan Mergezer tarafına gideceğiz. Oradan da yaylaya çıkacağız ve 6 ay boyunca da orda kalacağız. 6 ay boyunca orda koyunlarımıza bakacağız. Orada koyunlarımızı sağacağız, peynirimizi yapacağız. Biz de geçimimizi böyle yapıyoruz. Zor ama mecburuz evimize bakmak zorundayız" dedi. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel