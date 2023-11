Genç Akademisyenlerden Öğretmenler Günü kutlaması

Genç Akademisyenler Birliği Erzurum İl Temsilciliği, Öğretmenler Günü vesilesi ile tüm öğretmenleri temsilen Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ı ziyaret etti.

Ziyaret esnasında gerek akademi gerekse Milli Eğitim hakkında fikir birliktelikleri gerçekleştirildi, sonraki dönemlerde Erzurum ve eğitim adına yapılabilecek projeler hakkında görüşmeler yapıldı. Genç Akademisyenler Birliği Erzurum İl Başkanı Dr. Uğur Karcıoğlu, Erzurum'da ki tüm öğretmenleri temsilen Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'a çiçek verdi.

Genç Akademisyenler Birliği Erzurum İl Temsilciliği başkan yardımcısı ve aynı zamanda Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi olan Dr. Sinan Akdağ Öğretmenliğin yarınları inşa eden, kutsal bir vazifeyi yerine getirdiğini belirterek, "Geleceği şekillendirmede ve bilinçlendirmede en önemli konumdur. Evlatlarımıza çizeceği ufuk çizgisi, ülkemizin yarınlarına en büyük katkıyı sunacak kişidir öğretmen. Yarının lider ülke Türkiye'si ellerinde şekillenecek, geleceğin bilim ve ilim insanları öğretmenlerimizin ellerinde yetişecektir. Öğretmen sabır demektir. Her türlü zorluğa ve imkansızlığa rağmen, yarınları umut eden ve geleceği hazırlamakta kararlı olan, toplumun en önemli görevini yerine getiren, bir meslekten daha ötesi bir ülkeye hayat veren yegane kişidir. Öğretmen rehber demektir. Toplumun her kademesine bireyler yetiştiren, aileden sonra kişinin hayatına ince dokunuşlarla temas eden, tabiri caizse; bireyi nakış nakış işleyip hayata hazırlayan Türk toplumunun mihenk taşıdır. Bilmenizi isterim ki Genç Akademisyenler Birliği, eğitim anlamında Milli Eğitim camiasının koşulsuz yanındadır. Geleceğimiz için, hiçbir evladımızdan vazgeçme lüksümüz yoktur. Her bireyi kazanmak ve ülkemize kazandırmak adına Türk Gençliğine dün olduğu gibi bugünde öğretmenlerimiz ile birlikte sahip çıkacağız. Yalnızca bir gün değil, her an ve her alanda aklımızda olan değerli öğretmenlerimizin; 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik eder, yarınlara yeni nesiller yetiştirmek için özverili çalışmalarında başarılar dilerim." dedi. - ERZURUM