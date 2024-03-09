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Gazze'deki saldırılar sonucu altyapıda 30 milyar dolarlık hasar

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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bölgeye yönelik saldırıları sonucu altyapıdaki hasarın 30 milyar doları geçtiğini açıkladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bölgeye yönelik saldırıları sonucu altyapıdaki hasarın 30 milyar doları geçtiğini açıkladı.

İsrail ordusunun 155 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi harabeye döndü. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana saldırıların evler, tesisler, yollar, elektrik, su ve kanalizasyon hatları da dahil olmak üzere altyapıda yol açtığı ekonomik kaybın 30 milyar doları aştığı duyuruldu. Saldırılarda 166 hükümet binasının, 100 okul ve üniversitenin yıkıldığı, 305 okul ve üniversitede hasar meydana geldiği, 219 mescidin tamamen yıkıldığı, 287 caminin kısmen hasar gördüğü, 70 bin konutun ise tamamen yıkıldığı, 290 bin konutun kısmen tahrip olduğu ve oturulamaz hale geldiği vurgulandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 70 bin ton bomba kullandığı kaydedildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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