Gaziantep'te Tavuk Karası Hastalığıyla Mücadele Eden Adam Gözlerini Kaybetme Riskiyle Karşı Karşıya

Gaziantep'te yaşayan ve 2 yıldır tavuk karası adı verilen göz hastalığıyla mücadele eden Hasan Hüseyin Güneş, gözlerini kaybetme riski ile karşı karşıya. Hastalığı nedeniyle gündüz az gören, gece ise neredeyse hiç görmeyen Güneş, eski sağlığına kavuşmak istiyor.

Gaziantep'te ailesini kaybeden, eşiyle de 11 ay önce ayrılan Hasan Hüseyin Güneş, tavuk karası adı verilen ve halk arasında "gece körlüğü" olarak da bilinen genetik bir göz hastalığına yakalandı. Yakalandığı hastalık nedeniyle zor günler geçirdiğini ve çalışamadığını söyleyen Güneş, tedavi olarak amansız hastalığın pençesinden kurtulmak istiyor.

Gündüz az görüyor, gece neredeyse hiç görmüyor

Ailesini kaybettiğini anlatan Hasan Hüseyin Güneş, "Annem kan kanseriydi ve 7 yıl önce kaybettim. Babam ise 2,5 yıl önce kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Ben ise 11 ay önce eşimden ayrıldım. Ben 2 yıldır tavuk karası adı verilen göz hastalığıyla mücadele ediyorum. 2 çocuğumun velayeti bende, diğer 2 çocuğum ise annesinde kalıyor. Benim şuan kalacak yerim olmadığı için diğer çocuklar da annelerinin yanında kalıyor. 2 yıl önce başlayan göz hastalığım sebebiyle şuan yüzde 92 görme kaybım mevcut. Şu an ben sokaklarda kalıyorum" dedi.

"Babamın dedesi ve amcamızın oğlu bu hastalık sebebiyle göremez hale geldi"

Yaşadığı hastalığı anlatan ve akrabalarından da bu hastalık sebebiyle görme kabiliyetini kaybedenlerin olduğunu söyleyen Güneş, tedavi olmak istediğini söyledi. Tedavi için destek isteyen ve hastalığın Kayseri ile Ankara'da tedavi edilebildiğini belirten Güneş, "Yüzde 92 görme engelim olduğu için gidecek yerim yok. İki ablam var onlarla irtibat halindeyim. Gözümdeki rahatsızlık tavuk karası. İrsi bir hastalık. Aileden gelen bir şey. Babamın dedesi ve amcamızın oğlu bu hastalık sebebiyle göremez hale geldi. Bu hastalığın tedavisi daha önce yokmuş ama şuan yeni yeni başlamış. Kayseri'de ve Ankara'da göz hastaneleri var, oralarda tedavisi mevcutmuş. 200 bin ve 250 bin TL para istiyorlar. İmkanlarım elverişli olmadığı için tedaviyi yaptıramıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP