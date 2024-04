Eskişehir'den Liseli Öğrenciler Gastronomi ve Yemek Yarışması Festivali'nde Boy Gösterdi

Yurt genelinde 29 ilde düzenlenen Gastronomi ve Yemek Yarışması Festivali'ne Eskişehir'den katılan liseli öğrenciler mutfaklarda hünerlerini sergilerken, hazırladıkları güzel yemeklerle jüri üyelerine adeta lezzet şöleni yaşattı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, yurt genelinde toplam 29 ilde Gastronomi ve Yemek Yarışması Festivali düzenlendi. Toplam 7 bölgenin sahip olduğu yöresel lezzetlerin tanıtılmasının amaçlandığı etkinliğe Eskişehir'den Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte 5 lise daha katılım sağladı. Diğer okullar arasından sıyrılarak İstanbul finaline gidebilmek amacıyla jürilere sunacakları yemekleri hazırlayan öğrenciler yarışmada heyecan dolu dakikalar yaşadı. Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencilerinin yaptığı birbirinden güzel yemekler jürilere adeta lezzet şöleni yaşatırken, yapılan incelemelerin ardından ödül törenin düzenlenmesiyle yarışma programı sona erdi.

"Kapsamımız tamamen Türk mutfağı ve yöresel lezzetler"

MEB Gastronomi Yarışması Genel Koordinatörü Barış Ondaş, yarışmayla ilgili detaylara değinerek, "Her bölgede 4 koordinatör il seçtik ve bölgelerin kendine has illerini o 4 koordinatör ile bağladık. Her 4 ilde bir yemek yarışması yapıyoruz. Bu yemek yarışmalarından en yüksek puanı alan yemeğimizi İstanbul finaline yolluyoruz. 7 bölgemiz var, 4'er ilden 28 okulumuzu İstanbul finaline yollayacağız. Sadece İstanbul'u çok kalabalık olduğu için Avrupa ve Asya diye ikiye ayırdık. 29 ille beraber de 4 Mayıs'ta İstanbul'da Türkiye finalini yapacağız ve en iyi yemek yapan okulumuzu seçeceğiz. Kapsamımız tamamen Türk mutfağı ve yöresel lezzetler. Herkes kendi iline ait yemeğini yapıp hazırlıyor. Burada her bölgede jürilerimiz var. Türkiye genelinde yarışan 352 okulumuz var. Eskişehir'de ise 6 okulumuz bulunuyor. İşte bu okullardan bir tanesinin en yüksek puanı alan tabağını finale göndereceğiz" dedi.

"Önümüzdeki yıllarda bunu daha fazla büyütmeyi planlıyoruz"

Gerçekleştirilen etkinliğin öğrencilerin zamanla yarışmasını ve Türk mutfağıyla ilgili araştırma yaparak bunu hem en saf hem de en modern haliyle sunum gerçekleştirmelerini sağladığını ifade eden Ondaş, konuşmasının devamında, "Biz yemekleri orijinaline uygun olarak özellikle istiyoruz. Öğrencilerimiz hem araştırsın hem kendi kültürümüzden vaz geçmeyerek ilerlesin istiyoruz. Bu yarışmanın ilkini bu sene düzenliyoruz. Önümüzdeki yıllarda bunu daha fazla büyütmeyi planlıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'mız da bu konuya çok önem veriyor. Bu yarışmayı uluslararası düzeye taşımayı planlıyoruz. Ülkemizde birçok federasyon ve dernek yarışmalar yapıyor. Ama bu bakanlık eliyle yapılan bütçesiyle ve kendisiyle en büyük yarışma. Öğrenciye birebir ulaşabiliyoruz çünkü hepsi bakanlığın öğrencileri. Bu sayede daha fazla kişiye ve okula ulaşabiliyoruz. Bunu uluslararası boyuta taşıdığımız zaman kendi özümüzü hiç bozmadan ilerleme şansımız var. Önümüzdeki yıllarda en büyük ve en güvenilir tek yarışma olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerimizin çalışırken, bu yarışmaya hazırlanırken heyecanlarını yüzlerinden okuduk"

Etkinliğin esas amacının 7 bölgenin sahip olduğu yöresel lezzetleri tanıtmak olduğunu dile getiren MEB Yiyecek ve İçecek Öğretmeni Mehmet Dalyan, "Burada bütün yörelerin lezzetlerini buluşturup en güzellerinden ziyade en başarılı grubu ortaya çıkartmayı hedefliyoruz. Keşfedilmeyen ve bilinmeyen o kadar çok yemeğimiz var ki. Bu yarışmayla onları açığa çıkartmaya çalışıyoruz. İlk başta bu yarışmayı düzenleme kararı aldığımızda bu kadar katılım olacağını hiç beklemiyorduk. Beklediğimizden çok daha fazla katılım oldu. Bu da bizi çok mutlu etti. Yaklaşık 450'ye yakın okul yarışmaya katılım sağladı. Önümüzdeki yıllarda bu etkinliğin gelişerek büyüyeceğini, hatta uluslararası nitelik kazanacağını düşünüyorum. Öğrencilerimizin çalışırken, bu yarışmaya hazırlanırken heyecanlarını yüzlerinden okuduk. Yarışma esnasında da görüyorum, kısa bir zaman olmasına rağmen çok iyi hazırlanmışlar" şeklinde konuştu.

"Öncelikle Eskişehir'in en iyisi, daha sonra da Türkiye'nin birincisi olmayı arzu ediyoruz"

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sırrı Kabadayı ise, gerçekleştirilen etkinliğe ilişkin şu sözleri kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'müz tüm illerdeki mesleki ve teknik Anadolu liselerinde ve mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim görmekte olan öğrencilere yönelik bir yemek yarışması düzenledi. Yemek yarışmasında da 28 ilimiz bölge koordinatör okulu oldu. Biz de Eskişehir olarak koordinatörlüğe, bölge yarışmasına ev sahipliği yapmış olmanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz. Katılım Eskişehir'de oldukça iyi. Hemen hemen tüm Eskişehir'deki yiyecek içecek hizmeti alanında eğitim veren okullar yarışmaya katıldı. 6 okulumuz var. Her okuldan 3'er kişi bir danışman öğretmen nezaretinde bu yarışmaya katılım sağladı. Hem okul olarak bu yarışmaya katılmak hem de böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı gerçekten çok mutluyuz. Eskişehir adına da Türkiye yarışmasında İstanbul'da yapılacak olan yarışmada öncelikle Eskişehir'in en iyisi, daha sonra da Türkiye'nin birincisi olmayı arzu ediyoruz." - ESKİŞEHİR