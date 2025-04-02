Dünyanın en zenginleri belli oldu! Listede 32 Türk var, iki isim dikkat çekiyor

Dünyanın en zengin insanlarını belirleyen ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, 2025 yılının küresel milyarderler listesini paylaştı.

MUSK ZİRVEDE ZUCKERBERG 2. SIRADA

Bu yıl toplam 3 bin 28 iş insanından oluşan listenin 1'inci sırasına 342 milyar dolarlık servetiyle aralarında SpaceX ve Tesla'nın da bulunduğu şirketlerin kurucusu olan ABD'li girişimci Elon Musk yerleşti. Sosyal medya platformu Facebook'un kurucusu ABD'li iş insanı Mark Zuckerberg 216 milyar dolarlık servetiyle 2'nci sırada yer alırken, e-ticaret platformu Amazon'un kurucusu ABD'li Jeff Bezos 215 milyar dolarlık varlıkla listede 3'üncü oldu. Yazılım devi Oracle'ın kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı olan Larry Ellison 192 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 4'üncü kişisi unvanını kazandı. Louis Vuitton ve Sephora'nın da aralarında bulunduğu 75 moda ve kozmetik markasından oluşan LVMH Holding'in icra kurulu başkanı Bernard Arnault ise 178 milyar dolarlık servetiyle listede 5'inci oldu.

Tüm zamanların en başarılı yatırımcılarından biri olarak bilinen Warren Buffet ise 154 milyar dolarlık servetiyle listenin 6'ncı sırasına oturdu. Listenin 7'nci sırasında 144 milyar dolarlık servetiyle Google'ın ana şirketi Alphabet'in yönetim kurulu üyesi ve hakim hissedarı Larry Page yer alırken, Alphabet'in bir diğer yönetim kurulu üyesi ve hakim hissedarı Sergey Brin 138 milyar dolarlık servetle 8'inci oldu. Zara ve Bershka gibi moda markalarıyla bilinen Inditex'in kurucusu İspanyol iş insanı Amancio Ortega 124 milyar dolarlık servetiyle listenin 9'uncu sırasında kendine yer buldu. Dünyanın en zengin 10'uncu kişisi ise 118 milyar dolarlık varlıkla bilişim devi Microsoft'un eski CEO'su Steve Ballmer oldu.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNİ MURAT ÜLKER

Toplam 3 bin 28 iş insanından oluşan listeye bu yıl Türkiye'den 32 milyarder girmeyi başardı. Listede yer alan en varlıklı Türk olarak öne çıkan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker 5.5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 639'uncu kişisi oldu.

BAYRAKTAR KARDEŞLER DE LİSTEDE

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar 1.8 milyar dolarlık servet ile listenin bin 947'nci sırasında yer alırken, Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar da 1.6 milyar dolarlık servetiyle 2 bin 110'uncu oldu.

ABD EN FAZLA MİLYARDERE SAHİP ÜLKE

Forbes'in milyarderler listesinde yer alan isimlerin bir önceki yıla göre 247 kişi artması dikkat çekti. Dünyanın en zengin insanlarının varlıklarının toplam değeri 16.1 trilyon dolara ulaştı. ABD, 902 kişiyle en fazla milyardere sahip ülke olurken, onu 516 milyarderle Çin ve Hong Kong, 205 milyarderle Hindistan takip etti.

Forbes dolar milyarderi Türkler 2025 listesi

1. Murat Ülker

2. Şaban Cemil Kazancı

3. Uğur Şahin

4. Eren Özmen

5. Fatih Özmen

6. İpek Kıraç

7. Erman Ilıcak

8. Semahat Sevim Arsel

9. Ferit Faik Şahenk

10. Mustafa Rahmi Koç

11. Filiz Şahenk

12. Feridun Geçgel

13. Mehmet Sinan Tara

14. Hamdi Ulukaya

15. İbrahim Erdemoğlu

16. Ali Metin Kazancı

17. Mustafa Küçük

18. Nihat Özdemir

19. Sezai Bacaksız

20. Şefik Yılmaz Dizdar

21. Ali Erdemoğlu

22. Selçuk Bayraktar

23. Hamdi Akın

24. Haluk Bayraktar

25. Ahmet Çalık