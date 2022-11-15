Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu: Ölülerimizden Kira Bedeli İstiyorlar, Yeter Artık

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Rize’nin Fındıklı ilçesindeki Gavra Camii ve yüzlerce mezarın bulunduğu alanla ilgili Fındıklı Belediyesi’ne açtığı dava belediye aleyhine sonuçlandı. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, mezarların bulunduğu Hürriyet Mahallesi’nde yurttaşla birlikte yaptığı basın açıklamasında, "Lanet olsun bu uygulamaya. Ölülerimizden kira bedeli istiyorlar, yeter artık. Bu gidişle yarın evimizin tapusunu da isterler" dedi.

GENÇAĞA KARAFAZLI

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Rize'nin Fındıklı ilçesindeki Gavra Camii ve yüzlerce mezarın bulunduğu alanla ilgili Fındıklı Belediyesi'ne açtığı dava belediye aleyhine sonuçlandı. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, mezarların bulunduğu Hürriyet Mahallesi'nde yurttaşla birlikte yaptığı basın açıklamasında, "Lanet olsun bu uygulamaya. Ölülerimizden kira bedeli istiyorlar, yeter artık. Bu gidişle yarın evimizin tapusunu da isterler" dedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Fındıklı'daki şehit mezarlığı, mahalle mezarlığı ve yurttaşların kendi imkanıyla açtığı yol için Fındıklı Belediyesi aleyhine 'ecri misil (kira bedeli) ve kamulaştırma bedeli' istemiyle açtığı davayı kazandı. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, davaya konu olan alanda bugün yaptığı açıklamada, "Rizelilere mubah olan bize günah mı? Bırakın, biz halkımıza hizmet edeceğiz. Biz halkımızla; hacısı, hocası, sağcısı, solcusu, biz hep birlikteyiz. Hiçbirimizi birbirimizden ayrıştırmıyoruz. Bırakın, Fındıklı mutlu ve huzurlu bir şekildeyken huzurumuzu bozmayın" diye konuştu.

"BU MEZARLIKLARDA YATAN DEDELERİMİZİN KEMİKLERİ SIZLIYOR"

Çervatoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğu iddiası ile açılan davada, 150 yıllık mezarlık alanı ve 100 yıllık köy yolunun, Fındıklı Belediyesi'nce 550 bin TL kamulaştırma bedelinin Vakıflar'a ödenmesi kararı çıkmıştır. Bu, akıl almaz bir karardır. Kanunda 'Beş yıl geriye dönük' diyor, aslında 150 yıllık almak istiyorlar ancak yasa izin vermiyor. Şu gördüğünüz mezarlıkta yatan dedelerimizin ve ninelerimizin kemikleri sızlıyor. Burası Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne, yani Genel Müdürlüğü'ne aitmiş. Altı parsel bölge. Bu altı parselde, 2016 yılında Vakıflar, mevcut AKP yönetimine dava açar. AKP yönetimi siyasi, onlar devlet ya kendilerini öyle görüyorlar ya biz üvey evladız ya kendi dönemlerinde durdururlar. AKP Fındıklı İlçe Başkanı Fethi Velioğlu bunu yapmakla övünür ama şimdi kendi dedemizin, komşumuzun kemiklerini sızlatır. Dava kaybedilir, bize rücu edilir, davada temyiz yapılmaz. O dönemin AKP İlçe Başkanı, şimdi AKP Rize il yönetiminde. Temyiz bile etmez, çünkü kendilerini devletten üstün görürler, kendi devletleri ya temyiz bile etmezler.

"FINDIKLI HALKI CEZALANDIRILMAK İSTENİYOR"

Ama ne yapar? 'CHP'li birini yönetime getirdiniz', siz cezalandırılmak zorundasınız. Sadece siz değil dedeleriniz, nineleriniz cezalandırılmalı. Onun için 540 bin lira kamulaştırma bedeli kararı verdiler dün. Şehit mezarımız da vardı, şehit mezarımız dahil burada atalarımızın mezarına para biçtiler ve belediyeden kamulaştırma bedeli istiyorlar. Kim istiyor? Vakıflar Genel Müdürlüğü istiyor. Siyasilere gittik, bütün partilere anlattık. Sayın Fethi Velioğlu'na da anlattık. Dedi ki bize çokbilmiş, 'Vakıflar'ın kanunu böyleymiş'. İşinize gelince böyle, gelmeyince öyle. Sormak lazım şimdi; şehit Emre Aytemiz'in mezarını çıkardılar davadan, eyvallah çünkü bedel ödedi. Pekala Cumhuriyet'i oluşturan dedelerimiz, ninelerimiz yatıyor burada, onların bedeli ne oluyor? 1904 yılında bir mezarlık var, daha eskileri de var. Belediye, 1947 yılında oldu. Bu yolu sordum amcalara, 'Ne yapıldı' diye, 90 yaşında amcam diyor ki 'Çapayla yapıldığını biliyorum'. Şahit bile değil, o kadar eski. Belediye olmadan halkına imece ile yani bugün meci ile yaptığımız şey, bugün gözü dönmüş, kasaları boşalttılar ya 128 milyarın nereye gittiğini açıklayamıyorlar ya dedemizin yattığı yerin bedelini de istiyorlar artık. Bu gidişle yarın evimizin tapusunu da isterler.

"14 GÜNDÜR SESLENİYORUM SİZLERE, UTANMA YOK MU"

Biz, bunu protesto ediyoruz. Bunun üst mahkemesi de var, ilgileneceğiz. Utanmıyor musunuz ey kaymakamlığım, ey sayın valim. 14 gündür sesleniyorum, utanma yok mu, vicdan yok mu? Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde ilk öğretilen şey; ahlak, dürüst olmak, hak yememek, halkına saygı duymak, yalan söylememek. 150 yıldır bu Cumhuriyet'i oluşturan ninelerimizin, dedelerimizin kemikleri sızlatmaya Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sayın AKP İl Başkanı, İlçe Başkanı, milletvekilleri, valilik, kaymakamlık neredesiniz? Boy boy açılışlarda görünüyorsunuz, bize engel çıkarmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Bunlar sadece kamulaştırma bedeli istemiyorlar, ecri misil diye bir şey var. Ecri misil ne, biliyor musunuz? Kiralama. Kiralama, Borçlar Kanunu'na göre geriye dönük beş yıl yapılabiliyor. 'Geriye dönük beş yıl da kullanmışsın'. Aslında 150 yıllık alacaklar da yasa izin vermiyor. 'Beş yıl orada yatıyorsun, ebedi istirahatinde, onun kirasını da vereceksin' diyor. 482 bin 936 lira kamulaştırma bedeli, 45 bin 847 lira da kira bedeli istiyor, bir de faiziyle. Hani faiz yoktu? Bu iktidar faize karşıydı? Nas vardı, burada nas yok mu? Burada 'bas' var, 'faize bas var' evet. Lanet olsun diyorum bu uygulamaya. Fındıklı Belediyesi'ne bu kadar haince, bu kadar düşmanca yaklaşımlara lanet olsun diyorum."

"MEZARLIK VAKIF YERİNDE OLMAYACAK DA NEREDE OLACAK"

Fındıklı'ya geleli 60 sene olduğunu söyleyen Ayser Çakıroğlu adlı kadın yurttaş, "Bu mezarlar, bizim mezarlar. Bizim fındıklığımız vardı, fındık topluyorduk biz oradan. Rahmetli babaanne dedi ki 'Burası artık bizim mezar gömeceğimiz yerimiz olsun'. Biz her zaman biliyoruz, burası caminindir. Biz, Vakıflar'a bir şey vermedik. Rize'ye gitsinler, İyidere ilçesinde büyün mezarlar vakıf yeridir. Of'a gitsinler, Çakıroğlu Mezarlığı vakıf yeridir. Mezarlık, vakıf yerinde olmayacak da nerede olacak? Halkın bahçesinde mi olacak mezarlık? Ben bahçeme gömerim, benim için sorun değil ama diğer kardeşlerim ne yapsın, nereye götürsün mezarını? Bu haksızlığa bir çare bulmak lazım" dedi.

Bahri Aytemiz isimli yurttaş, "Çok eskiden bu yol çapayla yapılmıştı, o zamanlarda dozer yoktu. Dere kenarında taştan taşa patika yol vardı, burası yoktu, mezar vardı. Bu yol kenarında da mezaristan vardı. Şehidin olduğu yer tamamen kapalı mezaristandır. Mezaristan çok eski. Ben bile hatırlamıyorum, çok eski" diye konuştu.

"VAKIF SONRADAN EL KOYDU"

Sevgi Serdaroğlu mahalleli kadın yurttaş, "Bu tarafı bizim dedemiz bağışlamış mezarlığa. Dedemiz camide hocaydı. Vakfa bağışlamadı bizim dedemiz, mezarlığa bağışladı. Vakıf sonra da el koydu" dedi.

Besim Aytemiz adlı yurttaş, "Konuyla ilgili biz mahkeme gördük, davaya gittik. O gün davada şehidimize de değer biçmişlerdi. Vakıftan gelen avukat dedi ki 'Biz burayı ayıralım'. Emrah şehidimiz de bu memleketi kuran, buradaki savaşta memleketi kuran insanlar şehit değil midir? Emrah Aytemiz şehidimiz bu memlekete bir bedel ödedi, onunkini ayırıyor da buradaki insanlar da şehitlerimiz. Atalarımız da şehitlerimiz. Cumhuriyet'i kuran insanlar bunlar. Bu kadar kötü bir siyasi anlayış olabilir mi? Emrah da bizim şehidimiz, burada yatan atalarımız da bizim şehitlerimiz. Bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz. Ne gerekirse yapacağız" diye konuştu.

"ÖLÜSÜNE SAYGI DUYMAYAN VAKIFLAR'DAN ŞÜPHE EDERİM"

Fındıklılı kadın bir yurttaş, "Emsal göstersinler, sadece Fındıklı'ya mahsus bir şey mi yoksa Türkiye çapında aynı şekilde Vakıflar mezarlıklara kira talep ediyor mu? Halkın malını Vakıflara devrettiler, peki buradan nasıl kira isteyebilirler? Vakıflar'ın görevi ne? Birilerine malı peşkeş çekmek mi? Mezarlıklar mı kaldı şimdi ele alınmadık? Bir kere, ölüsüne saygı duymayan Vakıflar'dan şüphe ederim ben" dedi.

Bir diğer kadın yurttaş, "Orada gömülü olanların hepsinin ailesini bulsun, tek tek gitsin, 'buradan kaldırın ölülerinizi, toprak benimdir' desin cesareti varsa. Gitsin desin, 'bu ölülerinizi buradan kaldırın, bu toprak benim' desin, bir tek kişiyle uğraşacağına" diye konuştu.