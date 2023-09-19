Fadıloğlu'dan gazilere anlamlı ziyaret

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "19 Eylül Gaziler Günü" etkinlikleri çerçevesinde gazi ziyareti gerçekleştirdi. Gazileri evlerinde ziyaret ederek 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlayan Başkan Fadıloğlu, gazilerin yakınlarıyla da uzun süre sohbet etti.

19 Eylül Gaziler Günü çerçevesinde ilk ziyaretini Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden Gazi İsmet Durmaz'ın evine yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, daha sonra Karacaahmet Mahallesi'nde ikamet eden Gazi Mehmet Çimenseven'in evine konuk oldu. Gazi İsmet Durmaz ile Gazi Mehmet Çimenseven, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Durmaz ile Çimenseven ailelerinin üyeleriyle de yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu hem gazilere hem de ailelerine duyduğu şükran duyduğunu ifade etti.

"Tüm gazilerimizin gaziler gününü kutluyorum"

Gazi İsmet Durmaz'ın evinde konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Ben öncelikle gazimizin şahsında tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum. Gazimiz, asker olarak bu millet adına fedakarlıkta bulunmuş, seve seve kendini ön saflara atarak bu milletin bölünmez bütünlüğü için mücadele etmiş bir kardeşimiz. Ben diğer taraftan hem annemizi hem babamızı kutluyorum. 3 pırıl pırıl evlat yetiştirmiş. Biri, şuanda hayata atılmış durumda, birisi yüksek lisans yapıyor,diğer yavrumuz da lise eğitimini tamamlıyor. Annenin ve babanın ilgisiyle sağlıklı nesillerin yetişeceğinin de örneğini görüyoruz. Ben tekrar tekrar özverili bu davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Tekrar gazimizin şahsında tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Başkanımıza bizi ziyaret ettiği için minnettarız"

Ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Gazi İsmet Durmaz, "Bizi, bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Devletimizin, milletimizin her zaman yanımızda olduğunu hissediyoruz. Başkanımıza, bizi ziyaret ettiği için minnettarız. Başkanımızın yapmış olduğu hizmetleri yakından takip ediyoruz. Gerçekten çok memnuniyet verici hizmetleri var. Yaptığı hizmetlerinden dolayı da Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP