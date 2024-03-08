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Ev Hanımı Şiddete Dikkat Çekmek İçin Farklı Bir Etkinlik Yaptı

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Düzce'de yaşayan ev hanımı Emine Gülçebi Zabunoğlu, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla yüzüne şiddet makyajı yaparak şehrin en işlek bölgesinde sessiz gösteri düzenledi.

Düzce'de ev hanımı Emine Gülçebi Zabunoğlu, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla farklı bir etkinliğe imza attı. Yüzüne yaptığı şiddet makyajıyla şehrin en işlek bölgesine giden Zabunoğlu'nu görenler dönüp bir daha baktı.

Düzce'de yaşayan ev hanımı Emine Gülçebi Zabunoğlu, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul Caddesi ve Millet Bahçesi'nde sessiz gösteri düzenledi. Kadına yönelik şiddete 'dur' demek isteyen Zabunoğlu, yüzüne morluk ve yara izi görünümü veren makyaj yaptı. Boynuna da "Sessizliğin çığlıkları" ve "Kadına şiddete hayır" yazılı pankart asan Zabunoğlu'nu görünce irkilen vatandaşlar, pankarttaki yazıları okuduktan sonra o anları cep telefonları ile görüntüledi.

"Kadınlar ölmeyi hak etmiyor"

Son dönemlerde artan kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için harekete geçtiğini söyleyen Emine Gülçebi Zabunoğlu, "Kadınlar ölmeyi hak etmiyor. Kadınların öldürülmesi her akşam haber bültenlerinde yer alıyor. O çocukların ağlamasına, kadınların şiddete maruz kalmasına, öldürülmesine dayanamıyorum. Hiçbir anne öldürülmeyi hak etmiyor. Ben akşamları kadın cinayetleri nedeniyle haber bültenlerini izleyemiyorum. Artık bu cinayetlere bir son verilsin" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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