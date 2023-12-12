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ETÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Genç Yeşilay Kulübü tarafından 'Hayır Diyebilmek' konferansı düzenlendi

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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve ETÜ Genç Yeşilay Kulübü iş birliğiyle 'Hayır Diyebilmek' isimli konferans düzenlendi. Konferansa ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Konferansta bağımlılıkların üstesinden gelmek için yapılması gerekenler hakkında bilgi paylaşıldı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve ETÜ Genç Yeşilay Kulübü iş birliğiyle "Hayır Diyebilmek" isimli konferans düzenlendi.

Gençlerin bağımlılık konusunda farkındalık düzeylerini artırmak ve bağımlılıkların üstesinden gelebilmek için yapılması gerekenler hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlenen konferansa ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak katılan Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ömer Yılar, bağımlılıkların üstesinden gelebilmek için ilk yapılması gerekenin sorunun farkına varılması olduğuna dikkat çekerek, bağımlılıklar hakkında doğru bilinen yanlışlar, bağımlılıkların nasıl oluştuğu, zararları ve bağımlılıklara karşı korumak için yapılması gerekenler hakkında dinleyenlerle bilgi paylaşımında bulundu.

Konferans Prof. Dr. Yılar'ın, öğrencilerin bağımlılıkla ilgili merak ettiği soruları yanıtlaması ile sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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