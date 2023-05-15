ETÜ'lü öğrenciler uluslararası çelik köprü yarışmasında 3. oldu

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ev sahipliğinde bu yıl 16.sı düzenlenen De&Co (Design and Construct) Uluslararası Çelik Köprü Tasarım Yarışması'na Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) adına katılan Yapı Kulübü, Naim Köprüsü adını verdikleri proje ile 3.'lük kazandı.

ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü üçüncü sınıf öğrencileri Ayça Genç, Emirhan Nuri Bektaş, Hilmi Karadayı ve Alpay Sosyal' dan oluşan takımın teknik danışmanlığını Arş. Gör. Burak Gedik, kulüp akademik danışmanlığını ise Dr. Dilek Okuyucu yaptı. Milli halterci Naim Süleymanoğlu'ndan etkilenerek Naim Köprüsü adı verilen proje hakemler tarafından yapılan tasarım ve hesap değerlendirmeleri sonucunda finale kalmaya hak kazandı.

Köprü mekanik performansının, ağırlığının ve birleştirme süresinin değerlendirildiği final etabı ise 8-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirildi. Uygulama ve deney etapları sonucunda tüm performans parametrelerinin birlikte değerlendirilmesi ile Naim Köprüsü üçüncülüğü ETÜ'ye kazandırdı.

Köprünün tasarım ve imalat aşamasında ETÜ'nün tüm bilgisayar ve laboratuvar olanakları kullanıldı. Köprü imalatı için Yapı Mekaniği Laboratuvarı'nda bir aydan fazla yoğun bir çalışma gerçekleştirildi. Yarışma ekibine Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası sponsor desteği sağladı.

Öğrencileri ve danışman hocalarını tebrik eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak: " Üniversitemize yakışır bir şekilde yarışmaya katılan öğrencilerimizi ve danışman hocalarımızı kutluyor, gençlerimize sponsor desteği sağlayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi'ne teşekkür ediyorum. Oldukça uzun bir süreç ve yoğun çalışmalar sonucunda öğrencilerimizin elde etmiş oldukları bu uluslararası başarı hepimizi sevindirdi. Boğaziçi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 16.sı düzenlenen De&Co Uluslararası Çelik Köprü Tasarım Yarışması'na ETÜ' nün ilk kez katılması ve bu başarıyı elde etmesi üniversitemizde verilen inşaat mühendisliği eğitimi kalitesinin de önemli bir göstergesidir. Tüm teknik olanaklarımız öğrencilerimizin kendilerini geliştirmeleri için seferber ediliyor. Nitekim ülkemizin yaşamış olduğu Kahramanmaraş depremleri sonrası nitelikli inşaat mühendisliği eğitiminin önemi bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Bu alanda kendini geliştirmek isteyen gençlerimizin, akademik kadromuz, başarılarımız ve mezunlarımızın mesleki konumlarını dikkate alarak tercih döneminde ETÜ' ye teveccüh göstereceklerini düşünüyorum. Bu vesileyle bir kez daha De&Co Uluslararası Çelik Köprü Tasarım Yarışması'nda elde ettikleri başarıdan ötürü gençlerimizi kutluyorum." diye konuştu. - ERZURUM