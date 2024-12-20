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Esnaftan Sigorta Prim Yükünün Hafifletilmesi İsteği

Esnaftan Sigorta Prim Yükünün Hafifletilmesi İsteği
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Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ekrem Birsen, esnafın sigorta prim yükünün hafifletilmesi gerektiğini ve hükümetten destek beklediklerini belirtti. Yıllık artan SSGK primleri nedeniyle esnafın yaşamının zorlaştığına dikkat çeken Birsen, enflasyonla mücadele vurgusu yaptı ve esnafın yükünün azaltılması için acil önlemler alınması çağrısında bulundu.

Haber: Meltem Karakaş

(ESKİŞEHİR) - Esnaf ve sanatkarların sigorta prim yükünün hafifletilmesi gerektiğini belirten Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ekrem Birsen, "Bununla ilgili mutlaka hükümetimizin destekleyici birtakım kararları alması lazım. Desteği artırarak esnaf ve sanatkarımızın yükünü azaltmamız lazım" dedi.

Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ekrem Birsen, sigorta prim yüklerine ilişkin açıklama yaptı. SGK primleri nedeniyle esnafın her yıl daha da zorlandığını söyleyen Ekrem Birsen, hükümete seslendi. Esnafın acil olarak destek beklediğine dikkati çeken Birsen, esnaf üzerindeki yükün azaltılması gerektiğini belirtti. Enflasyonla topyekun mücadele vurgusunda bulunan Birsen, vatandaşın alım gücünün yükseltilmesi için de çalışma yapılmasını istedi.

Ekrem Birsen konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni yılda sadece SGK primleri değil, kamu kurum ve kuruluşlarının almış olduğu tüm ücretlerde önemli artışlar olacak. Dolayısıyla esnaf ve sanatkarlarımızı en çok ilgilendiren Bağ-Kur ve SGK primleri. Primlerimiz de artacak. Esnafın üstündeki yük biraz daha ağırlaşmış olacak. Bununla ilgili mutlaka hükümetimizin destekleyici birtakım kararları alması lazım. Desteği artırarak esnaf ve sanatkarımızın yükünü azaltmamız lazım. Gerçekten 2019'dan beri yaşanan birtakım olaylar nedeniyle ülkemizdeki ekonomi ve sonuç itibariyle de alım gücünün azalmasından kaynaklanan esnaf ve sanatkarın yaşamış olduğu büyük bir sıkıntı var. Asgari ücretin artmasından sonra enflasyonda oluşacak birtakım değişikliklerin de Türkiye'nin önünde önemli bir sorun olarak duruyor. Dolayısıyla bununla yapılacak işin topyekün enflasyonla mücadele ve hükümetin de dar gelirli vatandaşlarımıza ve orta vadede halkımıza hizmet etmek isteyen esnaf ve sanatkarımıza desteklerin artırılması yönünde birtakım kararlar alması lazım.

'Çarşamba günü Ankara'da toplanacağız'

Bu konuyla ilgili de hem Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'muz hem de birliklerimize bağlı odalarımızın birtakım talep ve çalışmalarıyla ilgili çalışmaları üst kuruluşlarımıza götürerek konunun çözümüyle ilgili destek istiyoruz. Çarşamba günü Ankara'da yapılacak olan ve tüm illerimizin katılacağı, esnaf odaları birlik başkanlarımızın katılacağı toplantı da yine gündeme gelecektir. Esnafın gerçekten hem SSK'ya hem de Bağ-Kur'a vermiş olduğu primlerin yükselmesinden kaynaklanan büyük sıkıntıları oluşacaktır. Bu sıkıntıların aşılması için de mutlaka hükümetimizin Bağ-Kur ve SSK primlerinde esnaf ev sanatkara desteği daha da artırarak, önemli ölçüde esnafın üzerinden yükü alması gerektiğinin altını bu toplantıda da çizeceğiz ve taleplerimizi hükümetimize iletmek için ve alınan kararların da uygulanması için çalışacağız."

Kaynak: ANKA / Yerel
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