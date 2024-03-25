ESM Üyeleri Eskişehir'de Giyim Yardımının Kaldırılmasını Protesto Etti

MELTEM KARAKAŞ

Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) üyeleri, Eskişehir'de kamu çalışanlarına verilen giyim yardımının kaldırılmak istenmesini protesto etti. Eskişehir İl Temsilcisi Gökhan Soysal, "İktidara ve kamu kurumlarına tehdit dolu yazılar yazan Hazine Ve Maliye Bakanlığı'na buradan bir kez daha sesleniyoruz; elinizi emekçilerin cebinden, kazanılmış haklarımızdan çekin. Kaynak gerekiyorsa size adres gösterebiliriz. Her gün insan emeğinin, doğanın talanından beslenen, vergileri durmaksızın affedilen ve kamu kaynaklarıyla semiren sermayedarların cebinde hepimize yetecek kadar kaynak bulunmaktadır" dedi.

KESK'e bağlı ESM Eskişehir Şubesi tarafından DSİ 3. Bölge Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamada konuşan ESM Eskişehir İl Temsilcisi Gökhan Soysal, yetkili sendika Memur Sen'in kamu emekçilerinin haklarının gasp edilmesine sessiz kaldığını ifade etti.

"TÜM KAMU EMEKÇİLERİNE AYRIMSIZ VERİLMELİ"

Giyim yardımının ayrım yapılmaksızın tüm kamu emekçilerine verilmesi gerektiğini ifade eden Soysal, şunları söyledi:

"KİT'lerde ve kamu kurumlarında emekçilerin giyim yardımı hakkı Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nın kurumlara 8 Mart'ta yazmış olduğu yazı gerekçe gösterilerek gasp edilmek isteniyor. Mevzuatta bir boşluk bırakılmıştı. Giyim yardımı yıllardır 'koruyucu giyim yardımı' adı altında çek, giyim kartı gibi yollarla verilirken, bunun yasal altyapısının tüm memurlara giyim yardımı verilmesini ve koruyucu giyim malzemesi yardımının da ayrı bir başlık olarak ele alınmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesini KESK'e bağlı sendikalar olarak her fırsatta dile getirdik. Yine toplu sözleşmede giyim yardımının usul ve esaslarını belirleme yetkisini yetkili sendika ile ilgili kurumlara vermiştir. Ancak yetkili sendika Memur Sen yıllarca giyim yardımını bir kazanımları olarak pazarlarken ve hatta sadece kendi sendika üyelerine verilmesini dahi talep edecek kadar eşitlik ilkesinden uzaklaşırken bu denli basit bir sorunu çözme zahmetine bile girmemiştir.

"ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERİYORLAR"

Gelinen noktada Hazine Ve Maliye Bakanlığı, kamu emekçilerinin giyim yardımı hakkını gasp etmek istemekte, mevzuata aykırı şekilde verilecek giyim yardımını mevzuata aykırı şekilde verilecek giyim yardımı bedelinin sorumlulardan tahsil edileceğini, ilgililer hakkında idari süreçlerin başlatılacağını belirterek kurum yönetimlerine aba altından sopa göstermektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı yardımı engellemenin gerekçesi olarak Cumhurbaşkanlığı'nın 2021/14 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ni öne sürmektedir. Bu nasıl bir tasarruftur ki kamuda üç beş maaş alan bürokratlara, lüks makam araçlarına, iktidar sahiplerinin şatafatına, sermayenin affedilen vergilerine uğramazken, her fırsatta emekçinin cebine göz dikmektedir. Peki yetkili sahte sendika bu durum karşısında ne yapmaktadır? Koca bir hiç.

"SAHTE SENDİKA MEMUR SEN EMEK DÜŞMANIDIR"

Ana muhalefet partisi önünde protesto gerçekleştirmek kolaydır. Bu sahte sendikanın kamu emekçilerinin hakları için ne sokağa çıktığı ne de bir protesto gerçekleştirdiği görülmüştür. Kamu emekçilerinin ve emeklilerinin, TÜİK'in enflasyon rakamlarına endekslenen zamlar aracılığıyla ücretleri hemen her toplu sözleşme masasında daha da eriyerek bugün yoksulluk sınırının altına gerilemiştir. Bunda iktidarın emek düşmanı olmasının payı kadar sahte sendika Memur Sen'in de rolü bulunmaktadır.

"ŞİMŞEK ELİYLE KEMER SIKMA POLİTİKASI"

BTS ve ESM olarak bulunduğumuz iş kollarında yer alan kamu kurumlarında yıllardır ödenen giyim yardımı hakkının gasp edilmesini kabul edilemez buluyoruz. Şimşek eliyle işçiler ve emekçiler üzerinden yürütülen kemer sıkma politikalarının, hak gasplarının bununla sınırlı kalmayacağını görüyoruz. Seçimlerin ardından yeni vergilerin gündeme geleceği, elektrik ve doğal gaz gibi temel tüketim kalemlerine fahiş zamların yapılacağı şimdiden dile getirilmektedir. Bizler, onurlu kamu emekçileri olarak, ayrıca yardımlara muhtaç bırakılmayı kendimize ve tüm kamu emekçilerine bir hakaret olarak görüyoruz. Mücadelemiz insanca yaşayabileceğimiz, temel ihtiyaçlarımızı karşılarken yardımlara ihtiyaç duymayacağımız bir ücret düzeni içindir. Bu nedenle ihtiyaçlarımızı bulunduğumuz işyerlerinde, alanlarda, sokaklarda gelir dağılımındaki ve ücretlendirmelerdeki adaletsizliklere, vergi yükünün patronlardan alınarak emekçilerin sırtına yıkılmasına, emeklilikte sefalet ücretlerine mahküm edilmeye karşı mücadelemizi durmaksızın sürdüreceğiz.

"ELİNİZİ EMEKÇİLERİN CEBİNDEN ÇEKİN"

Sesimizi büyütmeye çağırıyoruz. İktidara ve kamu kurumlarına tehdit dolu yazılar yazan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na buradan bir kez daha sesleniyoruz; elinizi emekçilerin cebinden, kazanılmış haklarımızdan çekin. Kaynak gerekiyorsa size adres gösterebiliriz; her gün insan emeğinin, doğanın talanından beslenen, vergileri durmaksızın affedilen ve kamu kaynaklarıyla semiren sermayedarların cebinde hepimize yetecek kadar kaynak bulunmaktadır. İllaki bir şeyleri gasp etmek istiyorsanız onların biz emekçilerden çaldıklarından başlayabilirsiniz. Son olarak bitirirken, bugün burada toplanma gerekçemizi tekrar vurguluyoruz: Giyim yardımı tüm kamu emekçilerini kapsayacak şekilde derhal ödenmelidir! KESK'e bağlı sendikalar olarak bu sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz."