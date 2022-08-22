Eskişehir yerel haberi... Eskişehir Büyükşehir, İhtiyaç Sahibi Yurttaşlara Soğan Dağıtıyor

Eskişehir yerel yerel haberine göre Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin altı ilçe belediyesi ile imzaladığı tarım alanlarının üretimde kullanılmasına yönelik protokol kapsamında ekilen tarlalardan toplanan soğanlar ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin altı ilçe belediyesi ile imzaladığı tarım alanlarının üretimde kullanılmasına yönelik protokol kapsamında ekilen tarlalardan toplanan soğanlar ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 'kazan-kazan' yöntemi ile hem atıl alanları üretime kazandırmak hem de elde edilen ürünleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşturmak üzere hayata geçirdiği sosyal destek projesi devam ediyor. 2020 yılı temmuz ayında belediye meclisinde alınan kararla Büyükşehir Belediyesi ile Alpu, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Seyitgazi, Sivrihisar, ilçe belediyeleri arasında tarım alanlarının üretimde kullanılması için protokol imzalandı. Protokol kapsamında tarıma elverişli olan Büyükşehir Belediyesi arazileri, ilçe belediyeleri tarafından ekildi. Mihalıççık'ta 60 dönüm araziye ekilen ve daha sonra hasadı yapılan soğanlar, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak yardımlarının yanında ulaştırılıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle yapılan çalışmayla yaklaşık 300 ihtiyaç sahibine 12 bin 500 kilogram soğan dağıtımı yapılıyor. İhtiyaç sahiplerinin adreslerine giden belediye ekipleri soğanları vatandaşlara teslim ediyor. Hasadı yapılan soğanlardan 500 kilogramı ise Büyükşehir Belediyesi Aşevine gönderilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşması sağlanıyor.

Altı ilçe belediyesi ile yapılan protokol kapsamında elde edilen ürünlerin yüzde 10'unun Büyükşehir Belediyesi'ne verildiğini belirten yetkililer, bu ürünlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal destek amaçlı dağıtıldığını belirtti.