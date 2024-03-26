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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Dünya Yetimler Günü'nde Çocuklarla İftar Yaptı

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 2013 yılında yetimlere sahip çıkılması konusunun dünya gündeminden düşmemesi için her yıl Ramazan ayının 15. gününün Dünya Yetimler Günü olarak anılması dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde kalan öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Ramazan ayının 15'inci gününde iftarda çocuklarla olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hüseyin Aksoy, programda yaptığı konuşmada, "İl Müftülüğümüzün sorumluluğunda Kur'an Kursumuzda, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz kurumlarında bulunan çocuklarımızla birlikte kaymakam arkadaşlarımız ve ilgili kurum müdürlerimizle beraber iftar açmanın huzurunu ve memnuniyetini yaşıyoruz. Birlikte dayanışmayı daha üst noktalara taşımak, toplumsal kültürümüzü daha farklı bir boyuta taşımak anlamında bu tür iftar organizasyonları oldukça önemli ve kıymetlidir. Bu Kur'an Kursu Eskişehir halkının gayretleriyle başlanan ve bitirilen çok güzel bir Kur'an Kursu olarak hizmet vermekte. Buranın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün sorumluluğunda devletin koruması altında olan çocuklarımızın yetiştirilmesi, onların hayata hazırlanması devletimizin sorumluluğu içerisinde yürütülen bir faaliyet. Çocuklarımızın en iyi şekilde hayata atılmaları bakımından onların bu noktalarda diğer çocuklarımızla da istişare içerisinde olmaları oldukça kıymetli. Ben bu organizasyonda emeği geçen geçenlere teşekkür ediyorum. Allah bayrama da erişmeyi bizleri nasip eylesin diyorum. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi sonrası açılan oruçların ardından Vali Hüseyin Aksoy, düzenlenen yarışmalarda başarılı olan öğrencilere hediyeler verdi. Çankaya Bölge Yatılı Hafızlık ve Kur'an Kursu'nda düzenlenen iftara Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel, İl Müftüsü Bekir Gerek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ve çok sayıda öğrenci katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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