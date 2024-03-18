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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden öğrencilere gıda güvenirliği ve israfı eğitimi

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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Okullarda Gıda Güvenirliği ve Gıda İsrafı Farkındalık Eğitimleri' kapsamında 23 Nisan İlköğretim Okulu öğrencilerine eğitim düzenledi. Eğitimde güvenilir gıdaya erişim ve gıda israfı konularında bilgiler verildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce, 'Ağaç yaş iken eğilir' parolası ile 'Okullarda Gıda Güvenirliği ve Gıda İsrafı Farkındalık Eğitimleri' çerçevesinde 23 Nisan İlköğretim Okulu 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerine eğitim düzenlendi.

Söz konusu eğitim, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü'nde görevli Gıda Mühendisleri Ece Dergi, Müge Çimen ve Ayşe Özden tarafından gerçekleştirildi. Gıda güvenirliliği ve gıda israfı konusunda bilgiler verilen eğitimde güvenilir gıdaya erişimde tüketici olarak dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda anlatımlar yapıldı. Ayrıca gıda israfına dikkat çekmek için Cano karakterinin yer aldığı Tarım ve Orman Bakanlığı projesi çerçevesinde sunulan 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' kısa filmi ilkokul öğrencilerine izletildi. 247 öğrencinin katıldığı eğitim sonunda öğrencilerin farkındalıklarını arttırmak için 'Su Verimliliği, Su Seferberliği Eğitim Kitabı' dağıtımı gerçekleştirildi. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, eğitimlerin devam edeceğini belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir 23 Nisan Tarım Çevre Eğitim Yerel Güncel Haberler

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