Eskişehir Hayvanat Bahçesi, Nesli Tükenen Türleri Koruma Projesinde Görev Aldı

Yaban hayatını koruma üzerine çalışmalarını sürdüren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Hayvanat Bahçesi, nesli tükenme tehlikesi altında olan 5 ördek türünün korunmasını hedefleyen çalıştaya katılarak koruma projesinde görev aldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında Eskişehir'e kazandırılan ve bugüne kadar 3 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayan, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı içerisindeki Hayvanat Bahçesi, yaban hayatı koruma üzerine yaptığı çalışmalarla ulusal ve uluslararası alanda davetler almaya devam ediyor.

Eskişehir Hayvanat Bahçesi, son olarak Ankara'da düzenlenen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye'deki Nesli Tehlike Altındaki Türler için Eylem Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi' projesi kapsamındaki çalıştaya katıldı.

Doğa Araştırmaları Derneği koordinatörlüğünde yapılan, nesli tehlike altında olan 5 ördek türü için bir eylem planı hazırlamayı hedefleyen çalıştaya, Eskişehir Hayvanat Bahçesi ile birlikte 10'dan fazla kurum ve alanlarında uzman, 80'den fazla kişi katılım gösterdi. Çalıştayda, 5 ördek türünün neslini tehlikeye atan faktörler ve olası çözümler konuşularak eylem planı hazırlandı.

Nesli tehlikede olan 5 ördek türü içinde yer alan Dikkuyruk Ördeği (Oxyura leucocephala) için Eskişehir Hayvanat Bahçesi ve Doğa Araştırmaları Derneği iş birliğiyle koruma projesi de yürütülecek.