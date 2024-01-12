Eskişehir'deki Simitçilerin Isınma Sorunu

Son günlerde soğuk havanın ve yağışların etkisini arttırdığı Eskişehir'de dışarda çalışmak zorunda olan simitçi esnafı, ekmek büfesi gibi kapalı alan istediklerini ifade ediyor.

Eskişehir'de yeni yılın ilk karı ile birlikte soğuklar da etkisini arttırdı. Zor şartlarda gün boyu dışarda çalışmak zorunda olan simitçi esnafı, ısınma problemi yaşıyor. İki Eylül caddesinde simitçilik yapan Kemal Yılmaz, havaların soğumasının günlük iş şartlarını hayli zorlaştırdığını, güçlükle ısınmaya çalıştıklarını anlattı. Yılmaz, ısınmak için tüp kullandığını ve ara sırada simit aldıkları fırından teneke içerinde köz geldiğini ve ısınmak için onu kullandığını ifade etti.

"Bizim için ısınma sorunu büyük bir problem"

Kemal Yılmaz, ekmek büfesi gibi kapalı bir alanın kendilerine verilmesini istediklerini anlatarak, "Simit tezgahında çalışıyorum. Mesela ekmek büfesi gibi tezgahımızı bizlere verirlerse o daha iyi olacak. Şuanda ısınma sorunumuz devam ediyor. Hava şartlarından dolayı yazın ayrı, kışın ayrı sıkıntılar çekiyoruz. Biz de kapalı bir alanda olmalıyız. Eğer ekmek büfeleri gibi kapalı bir alanda olursak kendi imkanlarımızla da olsa ısınmayı sağlayabiliriz. Buna benzer bir şey olursa çalışma olarak memnun oluruz. Umarım bir çözüm bulurlar bizim için" dedi.

"Bize kapalı alan ya da soba kullanma imkanı versinler"

Bir başka simit satıcısı Nihat Baştürk ise, soğuk havalar da, yağmur veya çamur da olsa ekmek parası için simit arabalarının başında günü geçirdiklerini ifade etti. Şentürk, şuanda ısınma sorunu yaşadıklarını, hava şartlarından dolayı yazın ayrı, kışın ayrı sıkıntılar çektiklerini söyledi. Vatandaşların sık kullandığı sokakta çalışma ortamlarının açıkta olması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirten simitçi esnaf, simit fırınlarından tekelerde koyulan kor közler ve piknik tüpü ile ısınma sorunlarına çare bulmaya çalıştıklarını belirtti. Nihat Baştürk, soğuk havadan ve ısınma probleminden dolayı sürekli hastalanabildiklerini belirterek, "Yani ısınma sorunu başlı başlıca bir sorun bizim için. Korla ısınmaya çalışıyoruz. Kor her zaman gelmiyor. Ancak yine de fırınlarımıza teşekkür ediyorum. Bizi düşünüp yolladıkları için. Ben burada kaç defa hasta oldum, hastanede yatmak zorunda kaldım. Bizim için ısınma sorunu büyük bir problem. Bize kapalı alan ya da soba kullanma imkanı versinler" dedi. - ESKİŞEHİR