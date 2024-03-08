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Eskişehir'de Test Uçuşunda Sonic Patlama Sesine Dikkat

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Eskişehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 11 Mart 2024 tarihinde yapılacak test uçuşunda sonic patlama sesi oluşabileceği uyarısında bulunuldu.

Eskişehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 11 Mart 2024 tarihinde yapılacak test uçuşunda sonic patlama sesi oluşabileceği uyarısında bulunuldu.

Yapılan açıklamada, "1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 11 Mart 2024 pazartesi günü saat 10.00 ile 12.00 ve 14.00'la 16.00 arası ses üstü jet uçuşu gerçekleşecektir. Sonic patlama sesi duyulabilecektir" ifadelerine yer verildi - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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