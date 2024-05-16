Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? Sergen Yalçın mı Nuri Şahin mi? #9917

Beşiktaş'ta sezon sonuna yaklaşılırken "Yeni teknik direktör kim olacak?" sorusu da gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. Rota yavaş yavaş yerli isimlere çevrilirken yabancılar da göz ardı edilmiyor. Peki, Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? Sergen Yalçın mı Nuri Şahin mi? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞÎN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Futbolla ilgilenen yöneticilerin arasında Sergen Yalçın'ı isteyenlerin sayısının daha fazla olduğu konuşuluyor. Antalyaspor'dan ayrılacak olan Yalçın'ı 7 yöneticinin 3'ü takımın başında görmek istiyor. İki yönetici Şenol Güneş'ten yana, biri Nuri Şahin'in, diğeri ise yabancı bir teknik direktörün daha doğru olacağını düşünüyor.

SERGEN YALÇIN MI NURİ ŞAHİN Mİ?

Antalyaspor'dan ayrılacak olan ve telefon üzerinden görüşme yapılan Yalçın'ı 7 yöneticinin 3'ü takımın başında görmek istiyor. İki yönetici Şenol Güneş'ten yana tavır alırken, biri Nuri Şahin'in, diğeri ise yabancının daha doğru olacağını düşünüyor.