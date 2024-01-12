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Eskişehir'de Regaip Kandili Özel Programı Düzenlendi

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Eskişehir'de Reşadiye Camii'nde düzenlenen özel bir programla Regaip Kandili kutlandı. Programa çok sayıda vatandaş katıldı.

Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili, Eskişehir'de Reşadiye Camii'nde düzenlenen özel bir programla gerçekleştirildi. Düzenlenen programa çok sayıda vatandaşı katıldı.

Dün geceki program, İl Müftüsü Bekir Gerek'in günün anlam ve önemini anlatan bir vaaz vermesiyle başladı. Vaazda, Regaip Kandili'nin rahmet, mağfiret ve bereket gecesi olduğunu belirten Gerek, bu gecede çokça dua, tevbe ve istiğfar etmenin faziletine değindi. Vaazın ardından yatsı namazı kılındı. Namaz sonrasında Yunus Emre İlahi Korosu tarafından ilahiler seslendirildi. Program, İl Müftüsü Bekir Gerek'in duasıyla sona erdi. Programın bitiminde cami cemaatine çorba ikram edildi. Vatandaşlar, bu tür programların manevi atmosferini yaşamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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