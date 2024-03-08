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Eskişehir'de Bağımlılık Alanında Çalışan Kurumlarla İş Birliği Programı Gerçekleşti

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Eskişehir'de Yeşilay Danışmanlık Merkezleri tarafından düzenlenen 'Bağımlılık Alanında Çalışan Kurumlarla İş Birliğini Güçlendirme Programı' Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Programda bağımlılık konusunda bilgilendirme ve farkındalık oluşturma amaçlandı.

Eskişehir'de "Bağımlılık Alanında Çalışan Kurumlarla İş Birliğini Güçlendirme Programı" Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin bağımlılık alanında çalışan kurumlarla iş birliği kurarak daha fazla kişiye ulaşmak ve daha geniş etki oluşturmak için sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eskişehir YEDAM ortaklığında gerçekleşen programa İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci, İl Milli Eğitim idarecileri, diğer kurum temsilcileri, lise düzeyindeki öğrenciler katıldı.

Programda Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk'ün konuşmacı olduğu lise düzeyindeki öğrencilere yönelik "Neden Bağımlı Oluyoruz?" "Riskler ve Korunma Yolları "konulu söyleşi gerçekleştirildi. Programın devamında Yeşilay'ın geçen sene düzenlediği münazara turnuvasında İç Anadolu Bölge birincisi ve Türkiye üçüncüsü olan Eskişehir Anadolu Lisesi öğrencileri Ömer Şen ve Bekir Egemen Duruk sunum yaptı. İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın programın sonunda Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk'e öğrencilere bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturacak söyleşisi için teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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