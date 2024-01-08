Üye Girişi
Haberler

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu'nda Şatoda Müzik etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Abone Ol

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu'nun düzenlediği Şatoda Müzik etkinliği kapsamında 2024 yılının ilk konserinde müzikseverler ile buluşuldu. Klarnet-Trompet Konseri büyük ilgi gördü.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu'nun düzenlediği "Şatoda Müzik" etkinliği kapsamında 2024 yılının ilk konserinde müzikseverler ile buluşuldu.

Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu birbirinden özel etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Son olarak 2024 yılının ilk konseri Şatoda Müzik etkinlikleri ile müzikseverlerle buluştu.

Masal Şatosu sahnesinde gerçekleştirilen "Klarnet-Trompet Konseri" izleyiciler ve Masal Şatosu ziyaretçileri tarafından büyük ilgi gördü. Konserde Melis Naz Ünver klarnet, Sena Tuna trompet ve Gizem Tanatar piyano ile eşsiz bir müzik ziyafeti yaşattı.

Doç. Hale Basmacıoğlu'nun gönüllü danışmanlığı ile düzenlenen, farklı müzik türleri, eserleri ve enstrümanlarını çocuk ve yetişkinlerle buluşturan Şatoda Müzik etkinlikleri yeni içerikleri ile yıl boyunca devam edecek.

Kaynak: ANKA / Yerel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Etkinlikler Kültür Müzik Yerel Kültür Sanat Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title