Esenyurt Belediyesi bayrama hazır

Vatandaşların Kurban Bayramı'nda dini vecibelerini sağlıklı ve kusursuz bir şekilde yerine getirebilmeleri için çalışmalarını hızla sürdüren Esenyurt Belediyesi, ilçenin sekiz ayrı yerinde bulunan kurban kesim alanlarındaki hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşlar, bayram gününe kadar kurban kesim alanlarından randevu alarak kesimlerini uzman kasaplar eşliğinde gerçekleştirebilecek.

Esenyurt Belediyesi, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmeleri için çeşitli hazırlıklar yaptı. Kurban Bayramı dolayısıyla gerekli çalışmalar gözetilerek, ilgili ekipler tarafından ilçe genelinde hummalı bir çalışma başlatıldı. Tüm ibadethane, cadde, sokak ve kurban kesim alanlarında gerçekleştirilen temizlik çalışmaların yanı sıra vatandaşların dini vecibelerini sağlıklı ve kusursuz bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için ilçenin sekiz ayrı yerinde kesim alanları hazırlandı. Esenyurt Belediyesi'nin hassasiyetle hazırladığı kesimhanelerden faydalanmak isteyen vatandaşlar, bayram gününe kadar kurban kesim alanlarından randevu alarak kurban ibadetlerini uzman kasaplar eşliğinde gerçekleştirebilecek. Bayram boyunca alanlarda bulunan uzman kesim ekipleri, kurban kesim işlemlerini dini usullere uygun bir şekilde gerçekleştirerek vatandaşa kurban etlerini sağlıklı bir şekilde teslim edecek.

Sağlıklı ve güvenli bir alanda kurban kesim imkanı

Esenyurt Belediyesi, kurban kesim alanları başta olmak üzere ilçe genelindeki temizlik çalışmalarına ara vermeden devam edecek. İlçenin sekiz ayrı yerindeki kurban kesim alanlarında bulunan veteriner hekimler gerekli sağlık kontrollerini sürdürerek, bayram süresince kurban kesimleri esnasında doğabilecek aksaklıklara karşı alanda hazır bulunacak. Öte yandan ilaçlama ekipleri de ilçe genelinde uçan haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Gerekli kontrol ve tedbirleri tamamlayan zabıta ekipleri ise belediyenin belirlediği kesim alanları dışında kesim yapan kişilere anında müdahale ederek, çevrede oluşabilecek herhangi olumsuz bir durumun önüne geçecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel