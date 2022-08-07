Esenyurt Belediye Meclisi'nde "Ek Bütçe" Talebi, AKP ve MHP'li Meclis Üyeleri Tarafından Reddedildi

Esenyurt Belediye Meclisi'nde oylamaya sunulan "Ek bütçe" talebi, AKP ve MHP grupları tarafından reddedildi.

Esenyurt Belediye Meclisi'nin ağustos ayı ikinci oturumu, Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un başkanlığında yapıldı. Bozkurt'un gündeme getirdiği "ek bütçe" talebi ile Moskova Belediyesi ile iş birliği ve kardeş belediye protokolünü içeren maddeler oylamaya sunuldu.

Belediye Başkanı Bozkurt, "Bütçe talebinin kabul edilmemesi, meclisin feshine neden olur" dedi. Ancak, talep; AKP ve MHP'li meclis üyelerinin oyları ile reddedildi.

Mecliste çoğunluğu ellerinde bulunduran AK Parti ve MHP gruplarının, daha önce de Esenyurt halkının yararına olan birçok konuya mecliste engel olduğunu hatırlatan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt halkının nitelikli hizmet alabilmesinin önüne set konulduğunu söyledi.

"BİR LİRAMIZ ELLİ KURUŞA DÜŞTÜ"

Ek bütçe oylamasından önce bir sunum yapan ve bütçe talebinin gerekçelerini anlatan Belediye Başkanı Bozkurt, yüzde 80'lere varan enflasyon rakamlarına dikkat çekerek, "Belli ki Esenyurtlulara hizmet veremeyeceğiz. Neden? Yüzde 80 enflasyon var. Yani bizim bir liramız elli kuruşa düştü. Artık bir liralık iş yapma şansımız yok. Dolayısıyla mal ve hizmetlerin tamamını almam, yapmam mümkün değil" dedi.

"TELAFİSİ İMKANSIZ SONUÇLAR DOĞURUR"

Bozkurt, "Kanun koyucu demiş ki 'Eğer meclis üyeleri ya da meclis görevini ihmal ederse belediye meclisinin düşmesi gerekiyor.' Benim bunu size söylemem gerekiyor. Sizlerden bir kez olsun sağduyulu davranmanızı rica ediyorum. Zira Esenyurt'a yapılacak en büyük kötülüğün bu bütçeye hayır demek olduğunu hatırlatmak zorundayım. Aksi takdirde telafisi imkansız sonuçlar doğuracak ve bu hiç kimse açısından olumlu olmayacak" dedi.

"BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ YÜZDE 248 EK BÜTÇE İSTEMİŞ"

Diğer belediyelerin talep ettiği ek bütçe oranlarından örnekler veren Başkan Bozkurt, merkezi hükümetin yüzde 63 oranında ek bütçe istediğini de hatırlattı. Bozkurt, "Arnavutköy Belediyesi yüzde 102 ek ödenek istemiş. Avcılar Belediyesi yüzde 72 istemiş. Başakşehir Belediyesi yüzde 248. Büyükçekmece yüzde 67, Çekmeköy ve Esenler 83 istemiş. Biz ise yüzde 55 istiyoruz. Yüzde 63 bütçe artırımı yapmış bir merkezi hükümet var" şeklinde konuştu.

"AMACINIZ BİZİ ENGELLEMEK"

Başkan Bozkurt, konuşmasının sonraki bölümünde, ek bütçe talebine hayır oyu vereceklerini belirten AK Partili ve MHP'li meclis üyelerine tepki gösterdi. "Eğer bütçe onaylanmazsa kesin olan şey şu: Esenyurt Belediyesi hizmetlerini yapamaz duruma gelecek. Personel maaşlarının yüzde 92'sini harcamışız. Benim personel maaşını ayarlayabilmem için bütçemin belli olması lazım. İstiyorsunuz ki yatırım yapmayalım. Yaptığınız işlemin adı, Esenyurt Belediyesi'nin hizmet üretmesini engellemektir" dedi.